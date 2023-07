Neizdrživa situacija: Hrvatski ribari podnijeli su tužbu protiv Slovenije sudu za ljudska prava

Tužbu je u početku podnijelo dvoje pripadnika ribarske profesije iz Savudrije i Zambratije, Franka Makovac i Michael Latin, no u međuvremenu se pridružuju i ostali iz tog područja. Koliko imaju kazni, ne znaju ni sami. Dok su kazne problem koji preuzima država, svakodnevno uznemiravanje pri obavljanju posla iznimno je stresno. Slovenske policijske brodice konstantno prate hrvatske ribare dok love na moru te interveniraju.

Prije ulaska Hrvatske u Schengen hrvatski su ribari dobivali kazne za ilegalan prijelaz granice kad bi prošli graničnu crtu koju dvije države drukčije tumače. Sada toga nema, ali ostaju kazne inspekcije koja traži da se ukrca na ribaricu. Kako ribari to odbijaju, pada prva kazna, a onda i dodatne kazne za izlov, ali i kazne ako se služe ribarskim alatima koji nisu dozvoljeni u Sloveniji, ali jesu u Hrvatskoj.

VEZANI ČLANCI

Situacija je neizdrživa s obje strane za ribare , a napori da se, dok se ne stvore uvjeti i riješi granična crta, olakša život ljudima s obje strane granice naišli su na probleme. Ribarima nije naplaćena nijedna kazna, što ne znači da nema financijskih izdataka. Ribare se uznemirava, ali nemaju financijsku štetu jer je postupak i kazne na sebe preuzela država, kako Hrvatska tako i Slovenija. Nakon svake kazne odvjetnici koje su angažirale države podnose žalbe. I dok kazne nisu naplaćene, honorar odvjetnicima redovito se isplaćuje i sada se akumulirala već pozamašna svota.

Prijedlog rješenja došao je s hrvatske strane i sastojao se u tome da se stvori privremena zona zajedničkog ribarenja, što je primjer koji imaju mnoge države EU i u skladu je s EU uredbama. I dok je prijedlog bio gotovo finaliziran, pri kraju mandata Janeza Janše i uoči izbora slovenska se strana povukla. Prijedlog je predočen hrvatskim ribarima kad ih je posjetio ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i tada je od njih 15-ak okupljenih koji su se složili samo jedan bio protiv, i to na vrlo neugodan način, shvaćajući to vjerojatno kao "izdaju nacionalnih interesa". Za mandata premijera Roberta Goloba taj se prijedlog nije više spominjao, zbog odbijanja slovenske strane, a posljednje informacije kažu da Slovenija čeka ishod u Strasbourgu kako bi se dalje razgovaralo. Golob dolazi u petak u Zagreb, no ne očekuje se da će ta tema biti na dnevnom redu sastanka s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

VIDEO Užasne scene u Splitu: Tijelo muškarca pronađeno u moru. Stradao je u sudaru dvaju brodova?