Nediljko Dujić o stanu koji je obitelj trebala napustiti prije 18 godina: 'Diskriminiran sam'

Stan u Šibeniku koji je MORH još 1991. dodijelio Nediljku Dujiću, HDZ-ovom čelniku Hrvatskih šuma, obitelj je trebala napustiti još prije 18 godina, temeljem sudske presude. Unatoč nalogu, obitelj je stan nastavila koristiti sve do 2020., kada ga je u konačnici za svega 78.000 eura kupila njegova kćer Anna Dujić i sada ga iznajmljuje turistima, doznaju 24sata koji su objavili i reakciju Dujića na cijelu situaciju.

Podsjetimo, Anna je u javnosti postala prepoznatljiva kada je s majkom tijekom požara kod Šibenika vikala pred kamerom vatrogascima ''nakaze, nakaze'' jer se vatra počela bližiti kućama. Novinari su pitali Dujića kako je moguće da je obitelj ostala u stanu unatoč presude prema kojoj su ga morali napustiti, a on je odgovorio kako će sve dokazati.

- Nemam sada uvid u te presude, morat ću ih zatražiti na Općinskom sudu. Za sada samo mogu kazati kako postoje činjenični dokazi o namjeri koja je prema meni negativno izvršena od strane odgovornih osoba MUP-a, i to 92., 93., 94. i 96. godine. Postoje papiri koje ću vrlo brzo iznijeti u javnost i sve će biti jasno. Pripremam ih, moram kompletirati dokumentaciju, a parcijalno komentirati u ovom trenutku ne bi bilo objektivno, objasnio je, dodavši kako je ''diskriminiran''.

- Naknadno sam došao do papira koji su me diskriminirali od 92.-e do 96-e. Strpimo se nekoliko dana i sve će biti kristalno čisto. I meni je u interesu da dokažem da je ovaj slučaj čist. Odgovorit će se zašto su svi u to vrijeme konzumirali pravo umjesto mene. Istina je najbitnija - dodao je.

