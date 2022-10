Jelena Miloš, saborska zastupnica stranke Zagreb je naš odgovorila je na tri pitanja. Komentirala je aferu Ina, te kazala da od početka govore da je ovo najveća politička afera i nesporno odgovornost premijera i trenutačne Vlade.

1. Nedavno ste ušli u Sabor zamijeniti na pola mandata Vilija Matulu. I, što kažete na dosadašnji rad Sabora u jesenskom zasjedanju?

Prisegnula sam 23. rujna tako da sam u saborskim klupama svega nekoliko dana. U Saboru se može i treba ozbiljno i sadržajno baviti temama i predlagati bolja rješenja zakona i aktualnih problema, kao što to radi naš Klub. To je i moj osnovni cilj. U Saboru se želim posvetiti pitanjima rada i socijalnih politika. Proteklih dana u proceduri je bio cijeli niz zakona, a istaknula bih izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, gdje je naš Klub uputio amandman da se stupanjem na snagu novog Zakona priznaju prava na veći iznos zajamčene minimalne naknade korisnicima koji na ostvarenje tog prava sada mogu čekati i do šest mjeseci.

2. Ako vladajući, posebno HDZ i premijer Plenković, iz afere s Inom ipak izađu bez posljedica, što to onda govori i o vladajućima i o oporbi?

Ne dopuštamo da afera Ina bude zaboravljena. Od početka govorimo da je ovo najveća politička afera i nesporno odgovornost premijera i trenutačne Vlade. Činjenica da vladajući nisu preuzeli odgovornost za tu aferu i bježe od nje govori koliko je dugotrajna vlast HDZ-a nagrizla institut političke odgovornosti. Na Antikorupcijskom vijeću čuli smo ono što tvrdimo već neko vrijeme – da je sisačka rafinerija zatvorena uz suglasnost premijera. Na aktualcu je kolegica Benčić premijera pitala koja je bila njegova uloga u tome, no nije joj dao odgovor. I upravo potpuni izostanak prihvaćanja odgovornosti doveo je do toga da građani nemaju povjerenja u institucije. A to se neće promijeniti dok se ne promijeni način upravljanja, odnosno vlast.

3. Koliko ste zadovoljni novim sustavom prikupljanja i naplate otpada u Zagrebu?

Tri su osnovna cilja novog modela: pravedna naplata, micanje spremnika s ulica te povećanje odvajanja kako bismo konačno mogli zatvoriti Jakuševec. Uvođenje novog modela nije nešto što će se dogoditi preko noći, već proces koji traje. A već je u prvih nekoliko dana postignut velik napredak. Od 17 tisuća ulaza u stambenim zgradama s ulica je već maknuto više od dvije i pol tisuće kanti, a iz centra grada je već od prošle subote maknuto više od tri tisuće kanti. To je doista dobar start. Sigurno je da ćemo, ako se kao građani svi angažiramo na razvrstavanju otpada, ubrzati postupak zatvaranja Jakuševca.