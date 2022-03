Naši reporteri u centru Lavova: Rusi raketirali dva grada u blizini, vojnici na ulicama, grade se barikade...

Na zapadu Ukrajine je prilično napeto zbog dva napada ruske vojske na gradove u blizini Lavova. Napadi su izvršeni u gradu Ivano-Frankivsk koji se nalazi 130 km u smjeru juga i Lucku koji je isto tako udaljen u smjeru sjevera", javlja naš reporter Juraj Filipović iz Lavova. Ovo su prvi napadi od početka ruske invazije koji se odvijaju na zapadu zemlje, izuzev granatiranja grada Ivano-Frankivsk još prije petnaest dana.

Video: Napadi u gradu Ivano-Frankivsk koji se nalazi 130 km u smjeru juga

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako se neslužbeno doznaje granatirani su vojni ciljevi u oba grada, a život je izgubilo nekoliko ljudi. Vlasti su pozvale sve da se sklone na sigurno do završetka otvorenog sukoba, a zbog svega toga je u Lavovu prilično napeto. Dosta je vojnika koji patroliraju, grade de barikade ispred objekata za koje je vlada procijenila da su strateški poput sjedišta gradske uprave, raznih predstavnika ministarstva, škola, bolnica...

"Ne smijemo snimati vojnike, to je strogo zabranjeno jer riskiramo oduzimanje opreme, pritvor pa čak i izgon iz države bez obzira jer smo akreditirani novinari i posjedujemo međunarodnu press iskaznicu", dodaje naš reporter.

"Ipak ovdje se život jutros normalno odvija, ljudi idu na posao, šetaju gradskim trgom. No ovdje je riječ o centru no kad izađete iz Lavova onda su to dosta ružni prizori. Svakih 500 metara je barikada, naoružani vojnici i dobrovoljci, detaljno pregledavaju se vozila i svi su jako skeptični, naročito prema strancima budući da su vlasti obavijestili građane da prijave svakoga tko bi im izgledao sumnjivo. Kada im kažemo da smo iz Hrvatske onda se stvari promjene. Prilično je izražena solidarnost ukrajinskog naroda prema Hrvatima. Hrvatska putovnica u Ukrajini jako puno znači", dodaje.