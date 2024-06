Teške uvrede u prvoj televizijskoj debati: Biden Trumpa nazvao cmizdravcem, Trump kaže da će okončati rat u Ukrajini

Američki predsjednik Joe Biden i njegov republikanski suparnik Donald Trump u dugoočekivanoj debati su razmijenili više osobnih uvreda, no dojam je da je Bidenov nastup na trenutke bio kolebljiv i nesiguran, dok je Trump u svojim napadima često koristio i lažne tvrdnje. Dvojica muškaraca razmijenili su argumente i kritike o pobačaju, imigraciji, ratovima u Ukrajini i Gazi, njihovom upravljanju ekonomijom, a čak su se dotakli i svog igranja golfa. Biden je u početku zvučao promuklo i nesigurno te povremeno zapinjao u govoru, dok je energičniji Trump nizao verbalne napade koji su uključivali nekoliko već "izlizanih neistina", uključujući tvrdnje da su migranti izveli val zločina i da demokrati podržavaju čedomorstvo, javlja Reuters.

Biden (81) i Trump (78) su bili pod pritiskom da pokažu kako vladaju pitanjima te da izbjegnu verbalne posrtaje. Dva dužnosnika Bijele kuće rekla su uoči debate da je Biden prehlađen, no kako piše Reuters, njegova "neujednačena izvedba" uznemirila je neke demokrate te bi mogla produbiti zabrinutost birača da je 81-godišnjak prestar za još jedan četverogodišnji mandat. Jedan od glavnih Bidenovih donatora, koji je želio ostati anoniman, za Reuters je Bidenov nastup ocijenio "diskvalificirajućim" i rekao da očekuje novu rundu poziva da se povuče prije stranačke nacionalne konvencije u kolovozu.

Biden o Stormy Daniels, Trump o Bidenovom sinu Hunteru

Kako se rasprava razvijala, činilo se da Biden počinje ipak fokusiranije napadati Trumpa, između ostalog nazvavši ga i "prijestupnikom" zbog osude za prikrivanje tajnih isplata porno zvijezdi Stormy Daniels. Kao odgovor, Trump je podsjetio da je Bidenov sin Hunter nedavno osuđen zbog laganja o konzumiranju narkotika, a s ciljem kupnje oružja. Upitan o napadu gomile njgovih pristaša na američki Kapitol 6. siječnja 2021., Trump je odbio prihvatiti bilo kakvu odgovornost i ustvrdio da su mnogi od uhićenih nevini. "Ovaj tip nema smisla za američku demokraciju", podsmjehnuo se Biden u odgovoru.

O pravu na pobačaj i migrantima

Biden je okrivio Trumpa da je omogućio ukidanje prava na pobačaj u cijeloj zemlji imenovanjem konzervativaca u Vrhovni sud SAD-a. Trump je odgovorio da Biden ne podržava nikakva ograničenja pobačaja te ustvrdio da je vraćanje tog pitanja državama ispravno. Trump je rekao i da Biden nije uspio osigurati južnu granicu SAD-a, što je u zemlju dovelo mnoštvo kriminalaca, optuživši Bidena za "migrantski zločin". Biden mu je odgovorio da opet pretjeruje i laže.

Ukrajina i Gaza

Aktualni američki predsjednik je rekao kako sumnja da će Trump prihvatiti rezultate izbora ako ih izgubi, nazvavši bivšeg predsjednika "cmizdravcem". Kada je riječ o vanjskoj politici, Trump je povlačenje američkih trupa iz Afganistana nazvao "najsramotnijim danom u povijesti života naše zemlje". Također, ponovio je tvrdnje da će okončati rat u Ukrajini ako bude ponovno izabran, no opet nije dao nikakve pojedinosti o tome kako bi to postigao. Izjavio je i da uvjeti koje je ruski predsjednik Vladimir Putin iznio za okončanje rata u Ukrajini "nisu prihvatljivi". Nije izravno odgovorio hoće li podržati neovisnu palestinsku državu kako bi se okončao rat između Izraela i Hamasa u Gazi, no također je kazao da se lanjski napad Hamasa na Izrael ne bi dogodio da je on bio predsjednik.

O inflaciji i pandemiji

U studiju CNN-a u Atlanti nije bilo publike, a dvojica kandidata, koji i inače nisu skrivali međusobnu nesklonost, na početku debate nisu se rukovali. Prva s u pitanja bila usmjerena na gospodarstvo, jer ankete pokazuju da su Amerikanci nezadovoljni učinkom Bidenove administracije, unatoč rastu plaća i niskoj nezaposlenosti. Biden je priznao da je inflacija bila znatno viša nego na početku njegovog mandata, no i ustvrdio da zaslužuje priznanje za njeno obuzdavanje, posebice u kontekstu utjecaja pandemije koronavirusa. Trump je ustvrdio da je američka ekonomija prije pandemije koronavirusa bila najsnažnija u povijesti, a da je nakon izbijanja pandemije poduzeo korake kako bi spriječio da se ekonomski slobodni pad još više produbi. Biden je optužio Trumpa da mu je ostavio "užasnu" ekonomiju, dok je Trump poručio da je Bidenovo postupanje u pandemiji bilo "katastrofa", a "inflacija nas apsolutno ubija".

Najstariji kandidati u povijesti SAD-a

Biden i Trump su dvojica najstarijih kandidata za šefa Sjedinjenih Američkih Država u povijesti, a obojica su ušla u debatu s političkim ranjivostima koje predstavljaju mješavinu rizika i prilika. Sučeljavanje se odvija znatno ranije nego što je to uobičajeno, više od četiri mjeseca prije izbora 5. studenog, te u vrijeme kada predizborne ankete predviđaju mrtvu utrku. Dvojac se sučeljava usred duboke polarizacije u zemlji i zabrinutosti glasača zbog stanja američke politike. Dvije trećine birača je u anketi Reuters/Ipsos u svibnju reklo da se brinu da bi moglo doći do nasilja nakon izbora, gotovo četiri godine nakon što su Trumpovi pristaše upali u Capitol.

Dok ankete na nacionalnoj razini predviđaju tijesnu utrku, Trump vodi u većini ključnih saveznih država. Ni Biden ni Trump nisu popularni, a mnogi Amerikanci su i dalje duboko neodlučni. Oko petine glasača je reklo da nije odabralo kandidata, da su skloni kandidatu treće stranke ili da možda ni neće glasati, prema posljednjoj anketi Reuters/Ipsos.