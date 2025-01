Tukli vatrogasce i policajca nakon prometne: 'Spašavali su druge, a onda ih netko napadne, pa to je dno dna!

Nemili incident zbio se u Podgoraču nedaleko od Našica gdje se na Silvestrovo, 15 minuta prije ponoći, dogodila prometna nesreća u kojoj su teško ozlijeđena dva mladića. Automobil je u zavoju sletio s ceste, udario u betonski kolni ulaz i potom se zapalio pa su na teren izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Našice i DVD-a Podgorač. Dok su pomagali stradalim mladićima, napadnuta su trojica vatrogasaca, jedan policajac i jedan liječnik.

– Neposredno nakon prometne nesreće na mjestu događaja okupio se veći broj građana, a za vrijeme dok su vatrogasci izvlačili unesrećene iz vozila, 30-godišnjak i 31-godišnjak su fizički napali 46-godišnjeg, 44-godišnjeg, 39-godišnjeg vatrogasca, a potom i policijskog službenika, nakon čega su pobjegli – izvijestila je PU osječko-baranjska. Vatrogascima u dobi od 44 i 46 godina liječnička pomoć pružena je u Općoj županijskoj bolnici Našice, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Policija je ubrzo pronašla dvojicu napadača i uhitila ih te dovela u PP Našice na kriminalističko istraživanje. – Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 30-godišnjak počinio kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, a 31-godišnjak je počinio kaznena djela prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi i prisile prema službenoj osobi. Osumnjičeni su u srijedu kasno navečer predani pritvorskom nadzorniku – dodaje policija.

– Napominjemo da je vozač iz opisane prometne nesreće, 21-godišnjak, izvan životne opasnosti te protiv njega slijedi kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće – zaključuju.

– Stavili su svoje živote na kocku kako bi pomogli drugima i onda ih netko napadne, pa to je dno dna! – ogorčen je Goran Đanić, načelnik Općine Podgorač, gdje se dogodio nemili incident nakon prometne nesreće na Silvestrovo. Iako je policija službeno priopćila da su napadnuta trojica vatrogasaca i jedan policajac, načelnik Đanić kaže kako je na meti bio i liječnik iz ekipe Hitne medicinske pomoći.

– Liječnika nisu, navodno, tukli, ali su ga naguravali. Dakle, pet je službenih osoba napadnuto! Tko se to usudi napasti pet službenih osoba? Kakva je to poruka? Cijela je općina u šoku – dodaje on.

Posebno je osjetljiv na vatrogasce jer je i sam u njihovim redovima, više od četiri desetljeća. – Podgorački su vatrogasci uglavnom dobrovoljci, dakle nisu plaćeni za to što rade, a ostavili su tu večer svoje obitelji i umjesto da se s njima vesele za doček Nove godine, pomagali su unesrećenima. Na kraju su sami morali zatražiti liječničku pomoć. Strašno! – govori Đanić koji je i sam ubrzo stigao na mjesto nesreće i incidenta.

Razlog napada nije mu poznat, no priča se kako je jedan od mladića teško ozlijeđenih u prometnoj nesreći rodbinski povezan s napadačima. – Možda su bili u šoku, mislili da neće preživjeti, zaista ne znam, ali je li to opravdanje za napad? I što bi se dogodilo da je netko od njih imao oružje? Bismo li se opet svi iščuđavali? – pita se načelnik koji se nada kako će počinitelji biti propisno sankcionirani.

