'Napad na naše srce. Barbarsko nasilje postalo nepodnošljivo'

Predao se napadač koji je na festivalu u njemačkom gradu Solingenu nožem usmrtio troje ljudi , a osmero ranio, među kojima ih je petero u kritičnom stanju. Ubijeni su jedna žena i dva muškarca. Osumnjičenik za napad 26-godišnji je Sirijac koji je priznao zločin, priopćile su vlasti u nedjelju.

Tragičan događaj zbio se oko 21.40 sati u petak kada je muškarac nasumično nožem ciljano u vrat izbo prolaznike na "Festivalu različitosti" u Solingenu, u povodu 650 godina postojanja grada. Napad nožem dogodio na Fronhofu, sajamskom trgu na kojem su nastupali glazbeni sastavi. Solingen je grad koji se nalazi 14 km jugozapadno od Düsseldorfa i diljem svijeta poznat je po tvornici visokokvalitetnih noževa.

Lars Breitzke, koji je napad preživio neozlijeđen, rekao je za Solinger Tageblatt da je stajao ispred bine kada se dogodio napad te da je po izrazu lica pjevačice shvatio da nešto nije u redu. "A onda je jedna osoba pala samo metar od mene", rekao je. Prvo je pomislio da je osoba pijana, ali onda se okrenuo i vidio druge ljude kako leže na podu u lokvama krvi.

Fatalni napadi nožem bili su neuobičajeni u Njemačkoj, no posljednjih godina, osobito nakon migrantskog vala 2015., taj broj rapidno raste te njemačka vlada želi postrožiti pravila o nošenju noževa u javnosti ograničavanjem maksimalne dozvoljene dužine oštrice. U lipnju je nasmrt izboden 29-godišnji policajac u Mannheimu na skupu desnice, a ubio ga je 25-godišnji Afganistanac koji od 2014. živi u Njemačkoj. U siječnju 2023. dvije osobe su ubijene, a pet ih je ozlijeđeno u napadu nožem u vlaku između Kiela i Hamburga, na sjeveru Njemačke, a napadač je bio Sirijac. U napadu nožem 2021. u vlaku Intercity, koji je prometovao između Regensburga i Nürnberga, 27-godišnji muškarac arapskog podrijetla nožem je izbo više putnika.

Peter Eisenbeiser (73), rođen u Solingenu, poziva političare na akciju. "I mi smo se ranije tukli, ponekad i šakom u glavu, ali nožem ili oružjem, nikada. A to je ovih dana sve češće i gotovo je postalo normalno. Čitate i slušate o ubodima noževima, čak i djece od 13 godina, tinejdžera, o masovnim silovanjima... To nije normalno. Ne može se to više tolerirati, morate učiniti nešto u vezi s tim", prenosi Bild Eisenbeiserove riječi.

Kancelar Olaf Scholz nazvao je napad "užasnim događajem" i "strašnim zločinom". "Svi žalimo za mrtvima, bojimo se za one koji su ozlijeđeni i nadamo se da im životi mogu biti spašeni", rekao je Scholz. Kancelar nadalje zahtijeva da se mora učiniti sve kako bi se zakon i red mogli provoditi, a počinitelj strogo kazniti. "Ne smijemo prihvatiti takvo nešto u svojem društvu i nikad se s tim ne smijemo pomiriti", rekao je Scholz.

Najveća savezna država

Čelnik oporbe i CDU-a Friedrich Merz napisao je na mreži X: "Napad u Solingenu pogađa nas ravno u srce. Ovo barbarsko nasilje je nepodnošljivo." Solingen se nalazi u saveznoj njemačkoj državi Sjevernoj Rajni – Westphaliji. Radi se o najnapučenijoj njemačkoj saveznoj državi na granici s Nizozemskom. Ministar unutarnjih poslova te države Herbert Reul posjetio je mjesto događaja i rekao novinarima da je to bio "ciljani napad na ljudske živote". Gradske vlasti Solingena nakon napada otkazale su sve događaje na festivalu koji je trebao trajati do večeras.

