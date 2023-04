Naletio na dijete na zebri u Zagrebu, šokirani otac: 'Prešao joj je preko noge. Nije se ni osvrnuo'

Iz zagrebačke policije zaprimili su dojavu roditelja u utorak navečer kada je nepoznati vozač u Zagrebu udario dijete na zebri. Rekli su kako istražuju sve okolnosti, pregledat će kamere i ispitati svjedoke kako bi se utvrdilo tko je vozač koji je udario dijete i pobjegao, javlja portal 24sata koji je razgovarao s ocem djeteta.

"Ne znam što da vam kažem... U šoku sam. Kći mi je doma u zavojima, boli je rame jer ju je udario i retrovizorom. Bila je na pješačkom prijelazu. Kakav to čovjek moraš biti da ne staneš nakon što udariš dijete!?", priča otac 15-godišnje djevojčice koju je u utorak ujutro u Novom Zagrebu udario automobil.

Stala je prije zebre, pogledala lijevo i desno i zakoračila. Pedesetak metara dalje, priča otac, stao je bijeli automobil, najvjerojatnije taksi. U njega je ušla gospođa i vozač je naglo krenuo. Djevojčicu je udario pred šokiranim učenicima. Prešao joj je preko noge i odvalio retrovizorom. Otac ju je odveo u bolnicu.

- Mislim da je taksist jer je prije toga pokupio gospođu. Kći mi je rekla da je tada naglo krenuo. Ne znam, valjda mu se žurilo. Ali udariti je tako i ostaviti... Svi smo potreseni - dodaje otac djevojčice.

- Ne mogu vjerovati da ima takvih ljudi. Nije se ni osvrnuo. Ej, pa to je dijete! Nema šanse da to nije osjetio. Bili smo u bolnici. Sva sreća pa nisu teže ozljede, ali ovo je veliki šok. Kći mi ide u školu svaki dan tim putem. Evo, još se tresem kad se sjetim kako je sve moglo završiti. A taj 'gospodin' je nakon svega otišao kao da ništa nije bilo. I da životinju udarim, stao bi, kamoli dijete. On ništa, samo je otišao - priča otac i dodaje kako je mislio da će bolnica to automatski prijaviti policiji. Potom je on sam kontaktirao policiju.

