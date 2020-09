Nakon Gračaca potres zatresao i Zagreb: 'Kao detonacija', 'Ovakvu tutnjavu još nisam osjetio'

Nakon potresa s epicentrom kod Gračaca koji je oko 13 sati zatresao zadarsko područje, oko 15 se sati ponovno osjetio potres u Zagrebu.

Prema podacima EMSC-a, potres je bio jačine 1,5 prema Richteru. Njegov je epicentar zabilježen na dubini od jednog kilometra te oko 10 kilometara sjeverozapadno od Zagreba.

Podrhtavanje se osjetilo u Zagrebu i njegovoj okolici, no mnogo je građana potres prepoznalo po zvuku.

M1.5 #earthquake (#potres) strikes 10 km NW of Zagreb - Centar (#Croatia) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/ooGDpF9jhz