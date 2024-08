Nakon velikih vrućina, stiže promjena: Bit će pljuskova i grmljavine, a i temperature će pasti

Nakon sunčanog i vrućeg tjedna, stiže nova promjena vremena. Vrijeme će u subotu, 17. kolovoza, biti pretežno sunčano s povremeno umjerenom naoblakom te i dalje vruće i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito u unutrašnjosti poslijepodne i navečer. Vjetar će biti većinom slab, mjestimice do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će od 17 do 22, a na Jadranu između 22 i 27 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 33 do 38 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U subotu je za područje gotovo cijele zemlje izdano crveno upozorenje zbog toplinskog vala. Ono je, naime, izdano za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za kninsku izdano narančasto upozorenje.

"Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", stoji u upozorenju DHMZ-a oko iznimno visokih temperatura.

Nakon snažnog toplinskog vala, kojeg obilježava dugotrajno vrlo velika opasnost na vrućinu koja može djelovati na zdravlje, za vikend nastupa zamjetna promjena vremena. ⛈️🌊



Ali - ljetu još nije kraj!



👇https://t.co/7ahLQHnFSQ#DHMZ #ToplinskiVal #GrmljavinskoNevrijeme pic.twitter.com/XdIrXehEnM — DHMZ (@DHMZ_HR) August 16, 2024

Osim zbog velikih vrućina, DHMZ je izdao niz upozorenja zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom. Naime, žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdano je za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku te riječku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", navodi DHMZ.

Da će toplinski val početi slabjeti te da dolazi nova promjena vremena, istaknuo je i HRT. "Vikend na kopnu postupno oblačniji i nestabilniji. Više pljuskovite oborine vjerojatno će biti u nedjelju poslijepodne, a u noći na ponedjeljak stiže jače naoblačenje s kišom. Lokalno može biti i nevremena. Nakon dugog razdoblja slabog vjetra, u ponedjeljak će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka u padu. Pljuskovi i grmljavina najprije će u nedjelju zahvatiti sjeverni Jadran, zatim i dio Dalmacije, a u ponedjeljak i krajnji jug Jadrana. Ponegdje će biti neverina, moguće i nevera. Slabo do umjereno jugo i južni vjetar u ponedjeljak će okretati na buru i pojačati. No subota još tiha, pretežno sunčana, sparna i vruća", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je detaljno priopćenje vezano uz najavljeni kraj ''snažnog toplinskog vala'', kako su ga nazvali, a koji se očekuje krajem ovog tjedna.