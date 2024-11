Nakon Turudićeve odluke EPPO bi USKOK-u trebao dostaviti svoj spis i sve dokaze koje je dosad prikupio

Prijepor oko toga, koje će tužiteljstvo, USKOK ili Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), voditi istragu oko Vilija Beroša, donedavnog ministra zdravstva, riješio je Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, koji je, očekivano, odlučio da je spis pod nadležnošću USKOK-a.

Turudić je takvu odluku donio nakon što mu je USKOK podnio službeni i obrazloženi zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti, a iz odluke koju je Turudić obrazložio i potpisao ispada da je USKOK službeni zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti podnio 15. studenog 2024., odnosno isti dan kada su tužitelji USKOK-a policajcima uručili naloge za pretrage kuća, stanova i automobila osumnjičenika. To je trenutak u kojem je USKOK, kako se navodi u obrazloženju Turudićeve odluke, doznao da i EPPO provodi kriminalističko istraživanje u predmetu koji se činjenično i u odnosu na pojedine osumnjičenike preklapa s izvidima koje je, kako se opetovano ističe, samostalno provodio USKOK. Opetovano isticanje toga da je USKOK samostalno provodio izvide oko Beroša i ostalih prevedeno znači da u njihove izvide do 15. studenoga očito nije bila uključena policija. Što je novi i dosta zanimljivi dio ove priče jer je policija inače uključena u provođenje kriminalističkog istraživanja i izvida čim se pokrenu, a ne tek na kraju odnosno kada se sprema finalizacija cijele priče, odnosno pretrage i uhićenja. Uglavnom, nakon što USKOK doznaje da i EPPO istražuje iste osobe, oni 15. studenoga oko 7 sati uhićuju Beroša i ostale, a koji sat kasnije EPPO priopćava da su i oni otvorili istragu i protiv Beroša, ali i protiv Hrvoja Petrača, njegovih sinova Nikole i Novice, poduzetnika Saše Pozdera, Krešimira Rotima, Gorana Roića i Tome Pavića. USKOK, s druge strane, osim Beroša sumnjiči Rotima i Pozdera.

Sada će, Beroša, Rotima i Pozdera Turuićevom odlukom istraživati USKOK, a hoće li istraživati i trojicu Petrača, Roića, kojeg je USKOK predložio za svjedoka u odnosu na Beroša, te Pavića, to će se tek vidjeti. Ovom Turudićevom odlukom EPPO bi USKOKU trebao dostaviti svoj spis i sve dokaze koje je dosad prikupio. Na ovu odluku, prema postojećim zakonskim propisima, nema prava žalbe, što po odvjetniku Veljku Miljeviću nije u skladu s Ustavom jer bi protiv svake odluke trebao postojati pravni lijek. Miljević smatra i da postojeći hrvatski zakon nije usklađen s uredbom koja regulira što je EPPO i kako radi te navodi da je po Ustavu RH uredba po pravnoj snazi iznad zakona. I nije jedini koji tako smatra jer među pravnim stručnjacima postoji različito tumačenje toga kako se sukob nadležnosti treba riješiti i svi redom ističu neusklađenost uredbe i hrvatskih zakona. No bilo kako bilo, problem je za sada riješen, a Turudić je i opširno obrazložio zašto smatra da je slučaj Beroš pod nadležnošću USKOK-a.

Pojednostavljeno rečeno, USKOK smatra da cilj zločinačkog udruženja, jer i oni Beroša, Rotima i Pozdera sumnjiče za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg se trgovalo utjecajem i davalo mito, nije bio činjenje financijske štete EU. Po USKOK-u i Turudiću, cilj zločinačkog udruženja bio je oštećenje proračuna RH. Taj stav argumentiraju činjenicom da je član zločinačkog udruženja bio i Beroš, kao ministar zdravstva, čija je uloga bila da u skladu s planom zločinačkog udruženja osigura potrebna sredstva za financiranje postupaka javne nabave jer oni nisu bili predviđeni godišnjim planom nabave bolničkih ustanova. Prema USKOK-u, očita namjera bila je oštetiti proračun RH, a ne EU, pa kažu da Beroš i nije raspolagao sredstvima EU. Nadalje, samo ono što se događalo oko KBC Split, gdje je po sumnjama oba tužiteljstva Pozder nudio mito od 100.000 eura kako bi KBC Split uzeo medicinsku opremu koju distribuira njegova tvrtka, no mito je odbijeno, mogla bi potpasti pod nadležnost EPPO-a. No u činjenici da javna nabava u tom slučaju nije bila raspisan, da je odgovorna osoba KBC-a Split odbila mito, a kupoprodaja uređaja nije realizirana, Turudić i USKOK smatraju da tu nije nastala šteta financijskim interesima EU, ali i da se pretpostavljenom štetom ne može smatrati vrijednost cijelog projekta. Da u tom slučaju nije bilo štete za EU proračun naveo je i EPPO, no po njihovoj praksi da bi nešto potpadalo pod nadležnost EPPO-a, dovoljna je samo i namjera za pričinjenje šteta dok šteta stvarno ne mora biti napravljena.

Turudić je inače u svojoj odluci detaljno analizirao i kako bi suradnja između nacionalnih tijela i EPPO-a trebala izgledati sukladno zakonima i uredbi te naveo i kako smatra da je EPPO neizvještavanjem USKOK-a da provodi izvide od srpnja prekršio načelo lojalnosti. To je Turudić spominjao i na konferenciji za medije prošlog petka, a s obzirom na sve to, njegova odluka nije iznenađenje. Sada treba vidjeti što će se dalje događati, kada EPPO sukladno odluci GDO-a svoj spis i dokaze dostavi USKOK-u. S obzirom na to da se ovakva situacija nikada ranije nije dogodila te da su do Turudićeve odluke egzistirala i dva rješenja o provođenju istrage te da su po tim rješenjem određeni istražni zatvori, nejasno je što će se sada dogoditi s recimo s trojicom Petrača, ali i Roićem i Pavićem. Svima njima je na zahtjev EPPO-a određen istražni zatvor, no nitko od njih nije obuhvaćen istragom USKOK-a. A ako nema istrage, logikom stvari ne bi trebalo biti ni istražnog zatvora. S druge strane, ako USKOK preuzima spis od EPPO-a, onda bi isto tako logično bilo da preuzme i njegove osumnjičenike te da i u odnosu na njih pokrene ili proširi istragu. U međuvremenu Novica Petrač se, sukladno najavi njegova odvjetnika Frana Olujića, u ponedjeljak navečer javio u Remetinec. Nikola i Hrvoje Petrač, kojima je određen istražni zatvor, i dalje su nedostupni. Bilo je najavljeno da će za njima biti raspisan i europski uhidbeni nalog. No s obzirom na sve, moguće je da ni za tim neće biti potrebe, kao što je moguće i da se njih dvojica u Hrvatsku vrate a da se ne prijave u Remetinec.

