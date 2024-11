Nakon izbora u SAD-u se dogodilo nešto neobično: Trump je u kampanji zaobišao tu temu, svi čekaju što će odlučiti

Pobjeda Donalda Trumpa na izborima izazvala je i jednu možda očekivanu posljedicu, a to je da je prodaja kontracepcijskih tableta u ovih nekoliko dana od objave rezultata naglo skočila. I unatoč tomu što je novi/stari predsjednik u kampanji zaobišao temu pobačaja tako da je govorio da je to nešto čime bi se trebale baviti države, a ne središnja vlast. No, isto je tako isticao kako je on bio taj koji je odabrao suce Vrhovnog suda koji su osigurali većinu kod odlučivanja smanjenja prava na pobačaj na nacionalnoj razini.

Očekuje se da će Trumpova administracija povući Bidenovu regulativu prema kojoj su bolnice obvezne osigurati operacijske dvorane kako bi se mogli obavljati pobačaji žena čiji su zdravlje ili život ozbiljno ugroženi. Bidenova je administracija opravdavala takav potez korijenima u starijem saveznom zakonu kojim se traži da bolnice osiguraju liječenje za pacijente u opasnosti ako žele dobivati sredstva iz proračuna za zdravstvo. Kako je Vrhovni sud promijenio raniju odluku o pravu na pobačaj, dolazile su i vijesti o odbijanjima bolnica da obave pobačaj kod žena s ugroženim zdravljem i životom. Trump se također susreće i s pritiskom konzervativnih udruga.

– Sada počinje borba da se promijene politike koje idu u korist pobačaja koje je donosila administracija Joea Bidena i Kamale Harris. Postignuća predsjednika Trumpa u vezi s pobačajem u prvom mandatu temelj su za dobivanje njegova drugog mandata – rekla je Susan B. Anthony List, glasnogovornica jednog od snažnijih protupobačajnih lobija u SAD-u. Zagovaratelji prava na pobačaj tvrde da su životi mnogih žena koje su, primjerice, oboljele od sepse nakon trudnoće ugroženi, a da nisu rijetki ni izvještaji o smrti kao posljedici zabrane pobačaja. Međutim, izgleda da je Robert F. Kennedy Jr., bivši nezavisni predsjednički kandidat, osoba koja pregledava životopise kandidata za vodeća radna mjesta u zdravstvenim agencijama američke vlade u novoj administraciji Donalda Trumpa. To je Reutersu rekao bivši Kennedyjev pomoćnik i izvor upoznat s tim pitanjem.

Kennedy, iz slavne političke obitelji, zamoljen je da preporuči imenovanja za sve regulatorne zdravstvene agencije, uključujući Odjel za zdravstvo i socijalne usluge te Administraciju za hranu i lijekove, rekao je Del Bigtree, koji je bio direktor komunikacija za Kennedyjevu kampanju i ostaje blizak bivšem kandidatu. No, Kennedy je za vrijeme kampanje davao kontroverzne izjave o cjepivima, ali je od kandidature odustao u zamjenu za mjesto u američkom zdravstvenom sustavu. S druge je strane na ovim izborima postavljen i rekord, 13 žena bit će guvernerice američkih država, čime je za jedno mjesto oboren rekord s izbora prije dvije godine. – Važno je imati žene u tim ulogama kako bi se normalizirala slika žena u političkom vodstvu, preciznije u izvršnom vodstvu, gdje su one jedini vođe, a ne samo članice tima – rekla je za AP Kelly Dittmar, direktorica istraživanja u Centru za američke žene i politiku Sveučilišta Rutgers.

Nakon izbora očekivale su se i provokativne situacije. Tako savezne i državne vlasti istražuju val fanatiziranih tekstualnih poruka poslanih anonimno koje su ovog tjedna izazvale uzbunu među tamnoputim Amerikancima diljem zemlje, rekli su Reutersu dužnosnici i primatelji. Poruke su pozivale primatelje u više država, uključujući Alabamu, Sjevernu Karolinu, Pennsylvaniju i Virginiju, da se jave na plantažu kako bi brali pamuk, što je uvredljiva referenca na prošlo porobljavanje predaka današnjih Afroamerikanaca u SAD. "Sad kad je Trump predsjednik, odabrani ste da berete pamuk na najbližoj plantaži" i "naši će dečki doći po vas kombijem", stoji u porukama koje kruže u nekoliko američkih država.

