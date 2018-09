Nakaradna ideja, pa nigdje nema etnički čistih država

Što se tiče razmjene teritorija Preševske doline za sjever Kosova između Srbije i Kosova to je teško izvediva misija. Ako se to učini s ciljem etničkog razgraničenja treba imati u vidu da u Preševskoj dolini Albanci žive i istočno od međunarodne kopnene i željezničke komunikacije, tzv. Koridora 10, preko kojega kroz Makedoniju Srbija izlazi na Luku Solun, znači na more.

To Srbija nipošto ne bi prepustila Kosovu. A preseljavanje oko 10.000 Albanaca s istočnog u zapadni dio Preševske doline je teška misija. Sjeverni dio Kosova se prostire sjeverno od rijeke Ibar. Znači trebalo bi da prepustimo Srbiji pola Mitrovice za koji se vezuje za naš rudarsko-metalurški kompleks Trepča.

I još važnije – zapadno od Mitrovice je naš najveći vodoresurs Gazivode koji za Kosovo doslovno znači život. To mi ni pod koju cijenu ne možemo dati. Uz to, na sjeveru Kosova živi tek 40 posto od ukupnog broja kosovskih Srba. Poruka za ovih 60 posto koji žive diljem Kosova bila bi da odu tamo, dakle u Srbiju. To bi bio egzodus. Iako bi preševski Albanci rado pristali pripojiti se Kosovu, po meni su to prevaziđena rješenja i u antieuropskom duhu.

Albanci u Preševskoj dolini voljeli bi da se cijeli taj prostor gdje žive pripoji Kosovu. Ali njima ne odgovara da se razbije taj prostor tako što će zapadni dio ići Kosovu, a istočni ostati u Srbiji.

Razmjene teritorija svakako bi imale svoje posljedice. To bi značilo otvaranje Pandorine kutije. Ako ne momentalno, taj proces bi se otvorio postupno, bolno i u nekoliko pravaca, a najprije u BiH. Vratili bi se u devedesete, oživjele bi napetosti u regiji, a izvjesna bi bila i opasnost od oružanih sukoba.

Nije rješenje ni u preseljenju stanovništva. I pomisao na preseljavanje stanovništva radi uspostave etnički čistih država je nakaradna ideja. Nema nigdje u Europi etnički čistih država. Prije nešto vise od 20 godina s idejom o etnički čistim državama ušli smo u užasna stradanja milijuna ljudi i teške zločine.

Optimalno rješenje je da Srbi na Kosovu, kao i Albanci u Preševskoj dolini, uživaju ljudska i etnička prava po najvišim europskim standardima. I na Kosovu i u Srbiju, budu li uređene kao normalne demokratske države, nacionalne manjine živjet će normalno.

Srbi na Kosovu uvijek će više voljeti Srbiju, kao što će i Albanci iz Preševske doline više voljeti Kosovo. Ali to je stvar emocije. Važno je da ne budu diskriminirani, gdje god da žive.

