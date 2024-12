Najveće nalazište zlata na svijetu vrijedno 80 milijardi dolara

Najveće nalazište zlata na svijetu otkriveno je u središnjoj kineskoj pokrajini Hunan, a geolozi vjeruju da bi moglo sadržavati 1000 tona plemenitog metala, prenosi britanski Daily Mail.

Po trenutačnim cijenama ovo "superdivovsko nalazište zlata" moglo bi vrijediti više od 80 milijardi dolara, što ga čini najbogatijim izvorom zlata na planetu. Znanstvenici iz Geološkog ureda provincije Hunan (GBHP) kažu da su otkrili više od 40 vena ispod zlatnog polja Wangu u okrugu Pingjiang. Bušenje pokazuje da postoji više od 300 tona zlata samo na dubinama manjim od 2000 metara. Međutim, daljnje 3D modeliranje sugerira da postoje vene koje drže dodatnih 700 tona te se protežu do dubine od 3000 metara. Uzorci stijena uzeti na tome mjestu pokazuju da svaka tona rude može sadržavati čak 138 grama čistog zlata.

To bi bila doista nevjerojatna razina bogatstva s obzirom na to da se ruda, odnosno zemlja smatra visokokvalitetnom ako sadrži samo osam grama po toni. Chen Rulin, stručnjak za istraživanje ruda u GBHP-u, rekao je državnim medijima: "Mnoge izbušene kamene jezgre pokazivale su vidljivo zlato." Do sada su se najveće zlatne rezerve nalazile u rudniku South Deep u Južnoj Africi, za koji se smatra da sadrži oko 900 tona dragocjenog metala.

