Pustinja veličine Njemačke: Nakon 46 godina Kina je dovršila svoj megaprojekt

Kina je okončala 46 godina dugu kampanju sadnje drveća oko svoje najveće pustinje Taklamakan. Ova akcija, koja je dio napora da se zaustavi širenje pustinja i smanji učestalost pješčanih oluja koje tijekom proljeća zahvaćaju dijelove zemlje, završena je prošlog tjedna, izvijestila su kineski državni mediji. Zeleni pojas od približno 3000 kilometara oko Taklamakana, smješten na sjeverozapadu zemlje u regiji Xinjiang, dovršen je u četvrtak, kada su radnici posadili posljednjih stotinu metara drveća na južnoj granici pustinje.

Projekt sadnje drveća započeo je 1978. godine s ciljem stvaranja "Zaštitnog pojasa triju sjevernih područja", poznatog kao Veliki zeleni zid. Do sada je posađeno više od 30 milijuna hektara drveća. Ovaj projekt nastavit će se do 2050. godine, s planom da se proširi i do pustinje Gobi. Do 2030. godine trebao bi obuhvatiti 70 milijardi drveća, a do 2050. godine čak 100 milijardi, čime će postati najveći ekološki inženjerski projekt na svijetu. Trenutno je već najveći umjetni šumski kompleks na planetu.

Iako je ova kampanja pomogla značajno povećati zeleni pojas u Kini i povećati postotak šumovitosti u zemlji, sa 10 posto u 1949. na više od 25 posto prošle godine, kritičari ističu da stopa preživljavanja drveća često nije visoka. Također, smatraju da ovaj pristup nije u potpunosti uspješan u smanjenju učinaka pješčanih oluja, koje često zahvaćaju i glavni grad Peking. Unatoč velikim naporima, podaci pokazuju da 26,8 posto Kine i dalje čine pustinje, što je samo blagi pad u odnosu na 27,2 posto prije deset godina.

