Najmoćnija tajna grupa na svijetu ima novog lidera: Svako ljeto zatvore se u čuvani hotel na tri dana, a onda kreću teorije zavjera...

Bilderberg grupa – tajna organizacija globalne elite – prolazi kroz transformaciju vodstva jer se Donald Trump priprema za povratak u Bijelu kuću. Ova društvena organizacija, koja se sastoji od lidera u politici, industriji, akademiji i vojsci, odabrala je bivšeg čelnika NATO-a Jensa Stoltenberga za predsjedatelja svog 'upravnog odbora', javlja Daily Mail.

Osnovana 1954. godine, Bilderberg grupa već dugo izaziva fascinaciju zbog svojih tajnih sastanaka u ekskluzivnim hotelima i odmaralištima, gdje sudionici raspravljaju o međunarodnim odnosima, ekonomiji i sigurnosti. Među njenim članovima bili su čelnici CIA-e i MI6-a, dok je Henry Kissinger bio redovit gost uz osobe poput Billa Clintona, Billa Gatesa i tadašnjeg princa Charlesa.

Sada se događa velika promjena u moći, jer je Stoltenberg, koji je prvi put sudjelovao na Bilderberg summitu 2002. godine, odabran zbog svog stručnog znanja u transatlantskoj strategiji. To se događa dok se Trump, česti kritičar NATO-a, ponovo uspinje u Ovalni ured. Izabrani američki predsjednik bio je odlučan da više neće trošiti milijarde dolara iz američkog proračuna za financiranje ratova drugih zemalja.

Stoltenbergovo vođenje NATO-a bilo je obilježeno rusko-ukrajinskim sukobom, a on je ponosno izjavio da je nadgledao "najveće jačanje naše zajedničke obrane u jednoj generaciji". Mnogi njegovi kolege iz Bilderberga uživali su u koristima ovog povećanog vojnog trošenja. Među njima je i Trumpov insider Peter Thiel, šef AI giganta Palantira, čija je tehnologija korištena u Ukrajini u borbi protiv Putina. Stoltenberg je prošlog mjeseca upozorio da je "kampanjska retorika Trumpa podigla legitimne zabrinutosti o njegovoj predanosti europskoj sigurnosti". No, novi vođa Bilderberga može biti siguran da sada ima direktnu liniju do Trumpa u obliku Thiela, koji je bio jedan od najvećih Trumpovih podržavatelja.

Drugi značajan član upravnog odbora Bilderberga je Nadia Schadlow, viša suradnica u Hudson Instituteu, washingtonskom think-tanku. U listopadu je Schadlow napisala tekst pod nazivom "Europa ne bi trebala vidjeti mogući povratak Trumpa kao prijetnju". U tom tekstu obradila je kako Trump često napada europske članice NATO-a zbog toga što ne izdvajaju dovoljno novca za nacionalnu obranu, ali je izjavila da bi Europa trebala pokušati surađivati s njim. "Umjesto da ga prikazuju kao uništitelja starog poretka, Europa bi trebala razmisliti o tome kako bi Trumpova disruptivna priroda mogla pomoći da pozicionira Europu za bolju budućnost", napisala je.

Stoltenberg bi mogao nastojati iskoristiti medije kako bi pomaknuo strategiju Bilderberg grupe. Ova tajanstvena organizacija obično izbjegava bilo kakvu interakciju s novinarima i drži detalje svojih sastanaka u tajnosti. No, Stoltenberg nije stranac u rukovanju s medijima, a među novim članovima su i milijarderi iz Silicijske doline poput Thiela, koji su bolji javnim nastupima. Također, Stoltenberg će predsjedati upravnim odborom uz kanadsko-američku ekonomisticu i filantropkinju Marie-Josée Kravis, koja je članica upravnog odbora Publicisa, jedne od najvećih svjetskih PR i komunikacijskih tvrtki. Kravis je u braku s milijarderom Henryjem Kravisom, osnivačem legendarne investicijske tvrtke KKR. Prvi pravi uvid u novu strategiju Bilderberg grupe mogao bi biti vidljiv na njenom sljedećem godišnjem sastanku koji će se održati u Švedskoj, domovini novog čelnika Stoltenberga.

Što se tiče Thiela, suosnivača PayPala i Palantir Technologies, on je stekao reputaciju vizionarskog poduzetnika i polarizirajuće figure u politici. Strastveni podržavatelj Donalda Trumpa, Thielov utjecaj unutar Bilderberga neprestano raste, a grupa okuplja šefove država, izvršne direktore i donositelje odluka na neformalnim sastancima o globalnim izazovima. Njegova bliskost s Trumpovim saveznicima, uključujući izabranog potpredsjednika J. D. Vancea, bivšeg zaposlenika Thielove tvrtke Mithril Capital, stavlja ga u jedinstvenu poziciju dok Bilderberg prilagođava svoju strategiju za Trumpovu agendu "America First".

Izvršni direktor Alex Karp, koji također sjedi u upravnom odboru Bilderberga, nedavno je istaknuo utjecaj Palantira, rekavši da je tvrtka 'odgovorna za većinu ciljanih udaraca u Ukrajini.' Ova izravna povezanost s modernim ratovanjem pokazuje kako Thielovo tehnološko carstvo usklađuje interese Bilderberga u sigurnosti i vojnim ulaganjima. Ova skupina globalne, uglavnom liberalne elite – s jakim vezama s EU – sastaje se svake godine pod velom tajne, no Stoltenbergovo imenovanje za supredsjedatelja također odražava stratešku reorganizaciju grupe uslijed rasta geopolitičkih napetosti. Nakon što je nadgledao najveće jačanje obrane NATO-a u generaciji, Stoltenberg nije stranac Bilderbergu, sudjelujući u sastancima od 2002. godine.

Bilderberg grupa – nazvana tako jer se prvi put sastala 1954. godine u Hotelu Bilderberg u Nizozemskoj – sastoji se od najmanje 120 samo-proklamiranih 'vodećih građana' Europe i SAD-a, koji se svake godine sastaju kako bi raspravljali o "temama od zajedničkog interesa". Svako ljeto lideri iz politike, poslovnog svijeta, akademije, financija i obrane zatvore se u čuvani hotel na tri dana kako bi raspravljali o temama od vitalne globalne važnosti o kojima mi ostali možemo samo nagađati. Čak ni teoretičari urota ne mogu se složiti o pretežitoj ideologiji Bilderberg grupe, neki tvrde da je to neograničeni kapitalizam, dok drugi smatraju da je obojena lijevim ili čak nacističkim politikama. Neki su tvrdili da grupa na kraju pokušava uspostaviti Novi svjetski poredak, koji se često tvrdi da je marksističke ili fašističke prirode.

Na jednom kraju spektra nalaze se teoretičari urota koji vjeruju da su smjena Margaret Thatcher s vlasti, pad američkog predsjednika Richarda Nixona i atentat na predsjednika Johna F. Kennedyja svi bili tajno orkestrirani od strane Bilderberg grupe. Takve tvrdnje su, piše Daily Mail, apsurdne, no tajanstvenost koja okružuje grupu potiče ekstravagantne spekulacije. S obzirom na to da ne postoji službeni zapis onoga što se događa, kritičari traže da Bilderberg bude puno transparentniji. Mnogi smatraju da je događaj isključivo prilika za umrežavanje i lobiranje, s impresivnim popisom sudionika. Premijeri, članovi kraljevskih obitelji, uključujući tadašnjeg princa Charlesa, vojni generali, izvršni direktori tvrtki i guverneri banaka – svi oni pronalaze vremena u svojim zauzetim rasporedima kako bi prisustvovali.

