Tsunami je nosio sve pred sobom, ljude ubijali dijelovi srušenih kuća

U potresu i tsunamiju koji je u petak pogodio Indoneziju poginule su 384 osobe, nove su brojke koje je u subotu objavila Agencija za upravljanje u slučaju katastrofa dodavši kako je ozlijeđeno oko 350 osoba.

Tsunami praćen valovima visokim dva metra pogodio je Palu izazvan potresom magnitude 7,5.

Amaterske snimke pokazuju kako je voda zapljusnula kuće duž obale Palua odnoseći pritom brodove i prodrijevši u gradsku džamiju.

A devastating tsunami hitted Donggola and Palu, Sulawesi, Indonesia today after the M7.5 earthquake.



