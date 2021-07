'Najgori šumski požar u povijesti Cipra': Poginule 4 osobe, pomažu Grčka i Italija

Četiri osobe smrtno su stradale u požarima koji već drugi dan zaredom bjesne Ciprom uništavajući velike šumske površine.

Četiri osobe u nedjelju su pronađene mrtve, dok se ogroman požar širi na Cipru, a dužnosnici navode da se radi o najgorem šumskom požaru u povijesti zemlje.

Požar, ojačan snažnim vjetrovima, zahvatio je najmanje 10 zajednica na površini od 50 četvornih kilometara u podnožju planinskog lanca Troodos, području borove šume i gusto obraslog grmlja.

Žrtve, za koje se vjeruje da su egipatski državljani, pronađene su mrtve u blizini zajednice Odou, planinske zajednice sjeverno od gradova Limassol i Larnake.

"Sve upućuje na to da su to četiri osobe koje su se vodile nestalima od jučer", rekao je ministar unutarnjih poslova Nicos Nouris.

Europska komisija je objavila da u pomoć stižu protupožarni zrakoplovi iz Grčke, a Italija također planira rasporediti snage.

