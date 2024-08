Najbolji jadranski hoteli i kampovi puni 96 do 100%

Je li srpanj donio 4,8 milijuna turista kao lani ili je posjet bio slabiji, u što bi se kladili mnogi koji su u sedmom mjesecu bili na moru, znat ćemo za nekoliko dana kada eVisitor izbaci konačne podatke i za taj mjesec. Zasad znamo da je od početka godine do kraja lipnja gostiju bilo sedam, a noćenja dva posto više te da je srpanj, koliko su bili spremni reći turistički čelnici i prije isteka tog mjeseca, “na razini lanjskog sedmog mjeseca”. Istovremeno, ne manjka nezadovoljnika s odokativnom procjenom kako gužvi kakve smo nekih godina viđali sada manje-više nema.

U Istri repriza 2023.

– Kako nema gužvi? U Istri ih ima, plaže su pune, parking se ne može naći... – kaže direktor Turističke zajednice Istre Denis Ivošević. – Možda gužvi nema u nekim kafićima ili restoranima, na parkingu nekog trgovačkog centra ili kod pojedinih domaćina. Ali kako netko na osnovi svojih deset ili 30 kreveta može tvrditi da sezona nije dobra kad nema pregled nad pola milijuna kreveta koliko ih Istra ima. To nije relevantno, kao što nije sasvim relevantan podatak ni s graničnih prijelaza ili iz trajektnih luka. Jedini je relevantan eVisitor, a on kaže da je konkretno u Istri noćenja i od početka godine i u samom srpnju bilo koliko i lani. Istra je, pritom, brojke iz 2019. dosegla još 2022., a lani su rezultati bili još bolji. Istarski hoteli su sada u plusu tri posto, kampovi ostvaruju rezultate kao lani, a obiteljski smještaj, koji ove godine u Istri ima 13.000 kreveta više nego lani, u minusu je četiri posto – nije nezadovoljan direktor istarskog TZ-a D. Ivošević, koji računa da će godina biti završena s pet milijuna gostiju i 30 milijuna noćenja. – Ili možda s jedan posto više ili manje nego lani, ali sve to spada u dobar rezultat.

Zasad se s minusima uglavnom, slično kao u Istri, obiteljski smještaj susreće duž obale. Hotelima i kampovima ide bolje, pogotovo ponajboljima. – Hoteli s pet zvjezdica su puni 96 posto, hoteli s četiri zvjezdice 93, a kampovi s pet zvjezdica sto posto – kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

Hrvatska, inače, u hotelima s pet zvjezdica ima 16.000, a u objektima s četiri zvjezdice 77.500 kreveta, što je otprilike polovica hotelskog smještaja. Obiteljski smještaj narastao je pak na nešto više od 660.000 kreveta i veličina brojke govori i o veličini pothvata da se sve napuni.

Kako god, sezona jest na vrhuncu, gostiju je u zemlji svakodnevno više od milijun, a na krajnjem jugu, gdje se također mogu pohvaliti koncentracijom hotela visoke kategorije, problema nema. U Dubrovniku, gdje se trenutačno odmara oko 24.000 turista, prva dva milijuna noćenja uhvatili su zahvaljujući uspješnoj predsezoni već 6. srpnja, odnosno 11 dana ranije nego lani, a cijeli srpanj protekao je s četiri posto više i gostiju i noćenja. Od početka godine pak sezona je za dubrovački turizam 12 posto bolja od lanjske u dolascima i 13 posto u noćenjima. Inače, dubrovačka rivijera uvelike ovisi o avio-gostima, a o postkorona oporavku govori i podatak da su od početka godine na tom području najbrojniji bili upravo avio-gosti, iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Slijede Francuzi, Nijemci, domaći, Irci, Australci, Španjolci, Poljaci i Finci. Slična je struktura dubrovačkih gostiju i ovih dana, s tim da su se, recimo, na četvrtu poziciju ugurali Talijani. Gosti koji su nekada kolovoz obilježavali svojim ferragostom, još se nisu vratili u nekadašnjim brojkama, ali u Dubrovniku su zadovoljni trendom rasta.

Više ne žele gužve

– Do kraja godine računamo s rastom turističkog prometa između osam i deset posto prema lani. S 2019. više se ne uspoređujemo niti težimo dvoznamenkastom rastu posjeta. Cilj nam je da gosti dolaze tijekom cijele godine, želimo da dubrovački turizam bude prihvatljiv i po mjeri kako gostima tako i domaćima, a trenutačno uvelike radimo promociju za posezonu. Predsezona je bila vrlo dobra. Tijekom travnja i svibnja dnevno smo imali čak 60 posto ovih noćenja koje imamo usred ljeta – ističe direktor Turističke zajednice Dubrovnika Miro Drašković i dodaje kako gužve s kakvima su se susretali nekih prijašnjih godina, uključujući zadnju pretpandemijsku sezonu koja je mnogima donedavno bila jedino mjerilo uspješnosti, nikome nisu potrebne.