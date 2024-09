Najbolje ukrajinske snage u problemu, Putin dao rok trupama: 'Do ovog datuma ih istjerate iz Kurska'

Ukrajinska vojska početkom kolovoza iznenadila je svijet probijanjem obrane na rusko-ukrajinskoj granici i ulaskom u rusku regiju Kursk. Ukrajinske snage u Kursku sada broje oko desetak bojni, svaka s do 400 vojnika. U kaotičnih nekoliko tjedana prije stabiliziranja fronte Ukrajinci su potpuno nadvladali slabo obučene ruske novake i zauzeli oko 650 kvadratnih kilometara teritorija u Kursku. "To je Putinu stvorilo pritisak", objasnio je britanski ministar obrane John Healey.

S pravom osramoćen, Putin je Kremlju naredio da vrati kontrolu nad Kurskom do 1. listopada, piše Forbes. Tako su u srijedu ruske trupe poslušno pokrenule protunapad na zapadnom rubu teritorija pod ukrajinskom kontrolom. "Ruska protuofenziva za istjerivanje Ukrajinaca iz Kurska službeno je započela", objavio je finski analitičar Joni Askola.

Rusi su napali Snagosk, selo tik južno od rijeke Sejm 13 kilometara sjeverno od granice. U glavnom napadu sudjelovalo je najmanje osam tenkova i drugih oklopnih vozila ruskog 51. odreda. Nekoliko sati nakon početka napada kontrola nad selom još uvijek nije jasna. "Pogoršala se situacija na lijevom boku naše skupine u Kursku", naglašava ukrajinska analitička skupina Deep State.

Istovremeno, drugi ruski odred približio se selu Ulaonku na desnom boku Ukrajinaca u Kursku. Nejasno je kako su točno Rusi uspjeli doći do Snagoska. Postoje dvije rute do sela iz teritorija pod ruskom kontrolom: sa sjeverozapada preko rijeke Sejm ili preko kopna iz obližnjeg grada Koreneva. Druga opcija je vjerojatnija, budući da je ukrajinska vojska uništila svaki trajni most preko rijeke Sejm, kao i većinu – ako ne i sve – pontonske mostove koje su Rusi podigli u tom području.

Ovo je osjetljiva situacija za Ukrajince, koja dolazi u osjetljivo vrijeme. Glavno zapovjedništvo u Kijevu mnogo je riskiralo naređivanjem napada u Kursku. U Donjecku na istoku Ukrajine, moćna ruska sila polako napreduje prema Pokrovsku, ključnom ukrajinskom uporištu kroz koje prolaze neke važne opskrbne linije.

Ukrajinski branitelji oko Pokrovska brojčano su nadjačani četiri naprema jedan, a nedavno su izgubili svoju najbolju brigadu: iscrpljena 47. mehanizirana brigada napokon je napustila frontu i otišla na zasluženi odmor nakon što su u konstantnim borbama proveli nevjerojatnih 15 mjeseci. Pokušavajući odlučiti što učiniti s malobrojnom vojskom, zapovjedništvo u Kijevu zaključilo je kako zauzimanje Kurska vrijedi gubitak dijela Donjecka.

Iako su ukrajinski generali zadržali nekoliko brigada u rezervi za Pokrovsk – a te brigade nedavno su uspjele usporiti, iako ne i zaustaviti, ruski napredak – svoje najbolje trupe i opremu poslali su u Kursk. Među njima su i elitne zračno-jurišne brigade sa modernim zapadnim tenkovima i oklopnim vozilima. Sada su ti Ukrajinci u Kursku pod napadom, na najudaljenijem dijelu opskrbnih linija koje se kreću od regije prema ukrajinskom gradu Sumiju.

Stanje na fronti konstantno se mijenja. Ukrajinski Centar za obrambene strategije kaže kako su Rusi uspjeli vratiti kontrolu nad Ulanokom na desnoj strani okupiranog teritorija. Ipak, istovremeno su Ukrajinci jugozapadno od Snagoska – na lijevoj strani teritorija – krenuli u napad, iako je samo selo u opasnosti da ponovno padne pod rusku kontrolu. Istovremeno Rusi nastavljaju narušavati ukrajinsku obranu oko Pokrovska. "Situacija na južnom dijelu oko Pokrovska iznimno je teška", objašnjava Centar. "Neprijatelj je ostvario brojčanu prednost u ovom području."

Pet tjedana nakon početka ukrajinske invazije na Kursk, još uvijek se ne zna je li odluka da se to učini bila dobra za Ukrajinu. Ako Ukrajinci uspiju zadržati osvojeni teritorij u Kursku, možda će ga moći staviti na stol u potencijalnim budućim mirovnim pregovorima. No ako ih preplave ruski protunapadi i izgube Kursk, što su dobili? "Dvije stvari su jasne, rekao je britanski ministar Healey. "Ukrajinci moraju ojačati svoju frontu na istoku, a žele i zadržati teritorij u Kursku." Ipak, ne zna se mogu li to Ukrajinci postići sa snagama koje imaju na raspolaganju.

