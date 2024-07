Najbogatiji čovjek svijeta: Moj sin postao je žena, uništit ću virus koji je 'ubio' mog dječaka

Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, te vlasnik platforme X (bivši Twitter) rekao je u intervjuu da je bijesan zbog svog iskustva sa svojim transrodnim djetetom Xavierom (koji se sada zove Vivian Jenna Wilson). Musk je kazao da je, praktički, bio prevaren kako bi potpisao dokumente za davanje blokatora puberteta svojem djetetu. Kazao je kako je shvatio da je "izgubio sina" zbog "woke virusa" koji je doveo do tranzicije njegovog djeteta i da će "uništiti" taj virus.

U emisiji Jordana Petersona rekao je da je takozvana rodno afirmirana skrb užasan eufemizam.- To je sakaćenje i sterilizacija djece pod krinkom rodno afirmirane skrbi. To je zlo. Mislim, uzimate djecu koja su očito često daleko ispod dobi za pristanak, gotovo svako dijete prolazi kroz neku vrstu krize identiteta, to je samo dio odrastanja, tako da je vrlo moguće da odrasli manipuliraju djecom koja imaju prirodnu krizu identiteta u uvjerenju da su pogrešnog spola i da trebaju biti drugog spola. Imamo dob za pristanak s razlogom. Razlog zbog kojeg se ne možete, recimo, tetovirati ispod 18 godina, piti ili voziti, a postoje godine u kojima možete raditi stvari, je taj što ako dopustimo djeci da poduzimaju trajne radnje kada imaju 10, 12, 14 godina stari, učinit će stvari zbog kojih će kasnije jako požaliti - govorio je Musk.

- Zašto ste voljni ovo učiniti problemom - pitao ga je Peterson. - To se dogodilo jednom od mojih starijih dječaka, gdje sam u biti bio prevaren da potpišem dokumente Xavieru, prije nego što sam uopće shvatio što se događa, a mi smo imali COVID, pa je i nastala velika zabuna. Rečeno mi je da bi Xavier mogao počiniti samoubojstvo. Nije mi objašnjeno da su blokatori puberteta zapravo samo lijekovi za sterilizaciju. Dakle, u svakom slučaju, izgubio sam sina. Oni to s razlogom zovu "deadnaming". Razlog zašto se to zove "usmrtit" je zato što je, uh, vaš sin mrtav. Dakle, moj sin, Xavier, je mrtav, ubio ga je virus budnog uma. Zakleo sam se da ću nakon toga uništiti virus budnog uma i malo napredujemo, kazao je Musk te objasnio izraz 'usmrtiti', sugerirajući da se koristi jer se identitet djeteta nakon postupka više neće moći prepoznati.

Vivian je u lipnju 2022. javno objavila da je transrodna, zakonski promijenivši ime i prekinuvši sve veze s Muskom. Odluku je donijela u isto vrijeme kad je Musk najavio da će sjedište SpaceX-a premjestiti iz Kalifornije u Teksas, jer je frustriran kalifornijskim zakonima, posebice novim prijedlogom zakona koji sprječava škole da obavijeste roditelje ako se njihovo dijete identificira kao drugi spol. Muskov Tesla ponovo nije ispunio planove pa tako ni očekivanja ulagačapa su mu dionice pale za gotovo devet posto. Nije se tako nastavio dobar period prije objave rezultata za drugi kvartal prije kojih je Tesla zabilježila napredak, ali je i dalje najlošija ove godine od svih sedam najvećih tehnoloških kompanija koje trguju na američkim burzama.

Objavljeno je i da Donaldu Trumpu namjerava donirati 45 milijuna dolara mjesečno što se činilo logičnim nakon što je izjavio kako bi Trump mogao "naštetiti Teslinoj konkurenciji". Musk je to negirao, ali je rakao da su republikanci uglavnom, ali ne u potpunosti, na strani zasluga i slobode, naznačivši koga podupire na sljedećim predsjedničkim izborima.

Kupovina izbora

Možda je sve to bila reakcija na istup Joea Bidena koji više nije predsjednički kandidat koji je rekao da mu je zlo od pokušaja Elona Muska i njegovih bogatih "kompića" da kupe ove predsjedničke izbore. Na tu mogućnost odmah se nakvačio Donald Trump u svojem stilu. - Moramo učiniti život dobrim za naše pametne ljude, znaš? Imamo neke pametne ljude. Moramo učiniti život dobrim za naše pametne ljude, a on je pametan koliko god možete biti - rekao je Trump.

