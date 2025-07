Najava otvaranja 'teških tema' mogla bi završiti kao još jedan udarac DP-u

U izbornoj noći drugog kruga lokalnih izbora, komentirajući ishod izbora u gradu Vukovaru na RTL-u te moguće reperkusije na nacionalnu koaliciju Domovinskog pokreta i HDZ-a, predvidjeli smo ono što se ovih dana upravo počelo kristalizirati. Domovinski pokret nakon poraza u Vukovaru mora pronaći novu strategiju za svoj politički opstanak, a može je pronaći samo u nametanju rasprava o takozvanim "ideološkim pitanjima", ili kako je Penava ovih dana to nazvao "emotivnim i teškim temama".



Pri ulasku u vladajuću većinu s HDZ-om, DP je više-manje imao samo jedan politički uvjet. Isključivanje SDSS-a iz vlasti, što je popraćeno s još nekoliko simboličkih detalja na istom tragu, kao što su izmjene zakona o grobljima, kako bi se mogla provesti "lustracija" nadgrobnih spomenika koji imaju obilježja veličanja velikosrpske agresije i četničkog pokreta i "ukidanje financiranja Novosti". Tražili su i neka "ideološka ministarstva" (kao što su kultura ili obrazovanje), ali im Plenković to nije dao, jer to bi značilo povratak na stanje prije 2016. i potpuno urušavanje Plenkovićeve politike "ideološke pacifikacije" Hrvatske. DP je u konačnici dobio tri ministarstva, od kojih su dva interesnog karaktera (poljoprivreda zbog slavonske baze DP-a, a gospodarstvo i energetika zbog poslovnog zaleđa DP-a, barem prije unutarnjeg raskola). Treće ministarstvo, ono demografije i useljeništva, formalno otvara prostor za ideološka pitanja, ali ujedno je i ogromna mina za DP. S jedne strane, jasno je da se po pitanju demografije u jednom mandatu ne daju postići nikakvih vidljivi rezultati, pa čak ni zaustaviti negativni trendovi. S druge strane, pitanje useljeništva, koje naravno ne uključuje samo hrvatsku dijasporu nego i vrući krumpir stranih radnika i njihove integracije, donosi ogromne rizike. DP bi u tom resoru mogao ispasti posve neučinkovit u biološkom spašavanju nacije, a ni krivim ni dužnim u naručje bi mu mogla pasti odgovornost za posljedice stihijskog i nepromišljenog useljavanja stranih radnika.