Gdje će sve Hrvati dočekati Novu 2024. i tko će ih sve zabavljati

Nova godina donosi raznolike dočeke diljem Hrvatske, a gradovi priređuju različite programe kako bi građane zabavili i uveli ih u 2024. godinu. Evo pregleda dočeka u nekoliko gradova:

Zagreb

Zagrepčani i njihovi gosti u Novu će godinu ući veselo na više gradskih lokacija, na središnjem trgu će ih zabavljati Let 3 i Zagrebačka filharmonija, a bogat program bit će i na drugim adventskim lokacijama - na Fuliranju je tako najavljen TBF, a na Europskom trgu Vitamin Disco.

Doček na Trgu bana Jelačića počinje u 19 sati, a uz hrvatske predstavnike na Eurosongu, riječki Let 3 te Zagrebačku filharmoniju, nastupaju i Akademski zbor Filozofskog fakulteta Zagreb Concordia discors, brass kvartet Sestre, plesna skupina Hekipa i gosti iznenađenja.

Na Fuliranju na Stossmayerovom trgu nastupit će splitska grupa TBF, a Europskom trgu Vitamin Disco, kolektiv poznat po urnebesnim tulumima, dok će se na adventskoj lokaciji Matoš i mačke, Nova 2024. dočekati s DJ-a Primecom. Oni koji žele u Novu godinu uklizati, to će moći u Ledenom parku gdje će klizalište biti otvoreno do dva sata.

Grad Zagreb će po prvi puta organizirati i podnevni doček Nove godine za djecu na Trgu Petra Preradovića, gdje ih na Silvestrovo od 11,30 sati očekuju pjesma, ples, akrobati i žongleri, kreativne, cirkuske i balon show radionice za djecu svih uzrasta, uz nastup Dina Jelusića, kao i druga iznenađenja. U Kulturno informativnom centru (KIC) u Preradovićevoj 5 do 2. siječnja svi mogu razgledati besplatnu izložbu kostima grupe Let 3.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević također će se pridružiti gradskom slavlju u najluđoj noći u godini, a rekao je i kako novogodišnjeg vatrometa neće biti te da su se po tom pitanju pridružili 40-tku drugih hrvatskih gradova.

Varaždin

Konferencijom za novinare u sjedištu varaždinske gradske uprave najavljena je 45. Novogodišnja utrka u Varaždinu, prva sportska manifestacija u 2024. godini u Hrvatskoj. Tradicionalnu utrku koja starta na prijelazu iz Stare u Novu godinu najavili su zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković, Anica Sitar iz Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, Stjepan Smernjak iz AK Sloboda i Dražen Cesar iz UO za društvene djelatnosti.

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković pozvao je sve građane na doček Nove godine koji će biti organiziran na glavnom gradskom Trgu kralja Tomislava uz nastup grupe Zodiac, a rekreativce i sportaše da uđu u Novu godinu kao sudionici utrke. Naglasio je kako Grad Varaždin neće organizirati vatromet, te je apelirao na sugrađane da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava.

Novogodišnja utrka održat će se u organizaciji Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina i Atletskog kluba „Sloboda” Varaždin te pod pokroviteljstvom Grada Varaždina. Za sada je prijavljeno više od dvjesto trkača iz cijele Hrvatske i iz stranih zemalja, a dionica utrke će biti nešto kraća od 5 kilometara. Organizator osigurava startni paket koji uključuje startni broj, čip, elektronsko mjerenje vremena, majicu dugih rukava, unikatnu finišersku medalju i poklon sponzora, a osigurane su i policijska pratnja te pratnja vozila hitne pomoći.

Za najbolje trkače tu su i vrijedne nagrade i to 300 eura za prvo mjesto, 200 za drugo i 100 za one koji završe na trećem mjestu. Vremenski limit za završiti utrku je 60 minuta, no očekuje se da će najbrži na cilj stići za manje od 15 minuta. Varaždinska novogodišnja utrka jedna je od najdugovječnijih u svijetu. Prilagođena je rekreativnim trkačima ali i vrhunskim atletičarima koji postižu zapažene rezultate.

Karlovac

Karlovčane će na Šetalištu Franje Tuđmana, gdje se održava glavnina manifestacije Advent u Karlovcu, u Novu godinu ispratiti vatromet i grupe Begini i Učiteljice, koji će nastupati u glazbenom paviljonu oko kojega su postavljeni ugostiteljski i drugi štandovi.

Grad Karlovac kao organizator Adventa u Karlovcu izvijestio je da Begini nastupaju na Staru godinu s početkom u 21 sat s novom pjevačicom Ljiljanom Galić Granić "koja je u bend donijela novu energiju, a najpoznatije pjesme poput 'Za sve moje bivše', 'Napala me s leđa' i 'Obriši suze' dobile su novu, svježu interpretaciju". Od 23 sata nastupa trio Učiteljice "koje će pjevati svoje prepoznatljive autorske pjesme kao što su 'Generale', 'Noći u Brazilu' i 'Dunav', a tijekom večeri izvest će i brojne obrade najvećih hitova domaće glazbe". U ponoć je predviđen vatromet.

Što se tiče ostalih gradova u Karlovačkoj županiji, Slunj je najavio da u subotu nastupa zagrebački bend Adastra, a na Staru godinu Verso band. Djeca će u podne proslaviti Novu godinu uz Slunjske mažoretkinje i plesnu skupinu Stage control te glazbenim nastupom dvojca Tona i Nikola. U Ogulinu se "dječja Nova godina" čeka s Markom Kutlićem, a u 2024. se ulazi koncertom Željka Bebeka. U ponedjeljak će se u Karlovcu neki građani okupati u Korani na Foginovom kupalištu, a u Ogulinu u jezeru Sabljaci.

Pula

Na ispraćaju stare i dočeku Nove godine u Puli ove će godine nastupiti pjevačica Indira “Forza“, nekadašnja članica dance grupe Colonia, dok će na trgu Portarata nastupiti splitski reper Vojko V, izvijestili su iz pulske gradske uprave. Uz svoje hitove Indira će publici na Forumu priuštiti glazbeno-plesni spektakl uz obrade pjesama grupa poput Bijelog Dugmeta, Crvene Jabuke i stranih izvođača.

Na Portarati će publiku zabavljati hip-hop senzacija prepoznatljiva po beskompromisnim stihovima Vojko V, koji će publiku zabavljati od 23 sata, a njegovom koncertu prethodit će nastupi lokalnih DJ-eva. Pulska velika padela originalan je i sada već tradicionalan način za ispraćaj stare godine na pulskoj središnjoj tržnici. Tamo će se u nedjelju, 31. prosinca, s početkom u 10 sati pripremati fritaja od 2024 jaja, a podijelit će se oko 1000 porcija.

Porečane i mnogobrojne goste u 2024. godinu svojim hitovima uvest će jedna od najvećih zvijezda hrvatske zabavne scene - Petar Grašo. Uz taktove njegovih najpoznatijih pjesama poput "Ako te pitaju", "Ko nam brani", "Moje Zlato", "Voli me" i brojne druge, Poreč će i ove godine biti jedna od najtraženijih novogodišnjih destinacija u Hrvatskoj.

U Poreču će se na Trgu Matije Gupca održati paralelni "funky doček" te doček za najmlađe na staru godinu u podne, kao i već tradicionalna repriza dočeka. Građani Rovinja i njihovi gosti će 2024. godinu dočekati uz najpoznatiju bosansko-hercegovačku grupu Dubiozu kolektiv.

Rijeka

Središnji doček Nove godine na otvorenom u Rijeci i ove će godine biti priređen na Korzu, uz Trg 128. brigade HV-a, uz koncert Gibonnija. Program počinje 31. prosinca u 22 sata, kad će na pozornicu doći prvi glazbeni izvođači, bend Grooversi. Nakon zagrijavanja, oko 23 sata se očekuje početak nastupa Gibonnija, koji će Riječane i njihove goste uvesti u novu 2024. godinu. Zabava se potom nastavlja uz program DJ-a Voljena Korića.

U skladu s trendom odustajanja brojnih hrvatskih gradova od vatrometa, Rijeka će ulazak u Novu godinu obilježiti biorazgradivim konfetima. Zbog epidemioloških mjera, tradicionalni posjet gradonačelnika prvoj rođenoj bebi u riječkome rodilištu neće se održati, nego će se darovi za mamu i bebu, cvijeće, košara s prigodnim poklonima i srebrnjak sv. Vida, poslati u rodilište, a uručit će ih djelatnici KBC-a.

Radi sigurnosti građana koji će dočekati Novu godinu u središtu Rijeke, od 31. prosinca u 21 sat do 1. siječnja u tri sata promet ulicama u središtu grada će se zatvoriti, a vozila će se preusmjeravati na sjeverni koridor. Motorna vozila neće smjeti prometovati na dijelu Krešimirove ulice (od raskrižja s Ulicom A. Manzonija prema centru), Ulicom Riva, dijelom Ulice I. Zajca (do raskrižja s Veslarskom ulicom), Adamićevom, Zadarskom te Splitskom ulicom. U tom razdoblju, zatvorenim prometnicama moći će prolaziti isključivo vozila dežurnih interventnih službi.

Taxi vozilima će se za vrijeme privremene regulacije prometa osigurati stajalište u Ulici Ivana Pavla II, a daljnje prometovanje preko Ulice Slaviše Vajnera Čiče na sjeverni koridor ili preko Ciottine ulice u Ulicu Erazma Barčića i dalje na sjeverni koridor. Autobusi javnog gradskog i prigradskog prometa, koji inače prometuju jednosmjernom Adamićevom ulicom, preusmjeravat će se također na sjeverni koridor.

Split

Hrvatska diva Doris Dragović uvest će svoje sugrađane na Rivi u novu 2024. godinu, a osim nje Splićane će zabavljati Grše te Kuzma i Shaka Zulu. U novogodišnjoj noći će sinjski reper Grše otvoriti zabavni program, nakon čega će na scenu nastupiti Doris Dragović, dok će Kuzma i Shaka Zulu biti zaduženi za svirku do ranih jutarnjih sati.

U splitskom "dnevnom boravku" se očekuje na desetke tisuća ljudi koji će u grad pod Marjanom potegnuti i iz okolnih gradova i općina, koji nisu organizirali dočeke na otvorenom. Osim uživanja u glazbi i plesu s prvim minutama 2024. godine očekuje se veliki vatromet. Osim na Rivi,dočeci Nove godine organizirani su po brojnim hotelima, klubovima i privatnim aranžmanima po stanovima i kućama. Mladi već od 15 eura mogu u nekom od mnogobrojnih klubova priskrbiti švedski stol i bogat program, dok se onima nešto starijima za stotinjak eura pa naviše nudi hotelski doček uz nastup grupa koje će rasplesati goste.

U susjednom Trogiru na Silvestrovo na Trgu Ivana Pavla II nastupa Centrifuga band, Neno Belan i Fiumensi na Kačićevom će trgu u Novu godinu uvesti Makarane, a Kaštelani će na doček na otvorenome u Novi park u Lukšiću, gdje će im svirati i pjevati Matko i Brane. Sinjani će 2024. godinu dočekati u rock stilu jer će na Trgu dr. Franje Tuđmana nastupiti Opća opasnost, prije kojih će ih zabavljati grupa Buđenje.

Koncert iznenađenja priredili su gradski oci za Triljane koji će na doček u Gradski park, dok će ostali gradovi u Splitsko-dalmatinskoj županiji dočeke uglavnom imati u zatvorenim prostorima.

Šibenik

Novogodišnje slavlje u Šibeniku objedinjeno u programu nazvanom "321 FEST" počinje u petak na dvije pozornice, a potrajat će do ponedjeljka, 1. siječnja. Riječ je o koncertnom programu čiji su headlineri domaći BluVinil u petak, austrijski Parov Stelar u subotu i engleski Stereo MC's u nedjelju. Koncerti će se održavati na Trgu Republike Hrvatske i u Perivoju Roberta Visianija gdje se tijekom cijelog prosinca održava šibenski advent Adventura.

Direktor Turističke zajednice Grada Šibenika Dino Karađole očekuje da će novogodišnji program u Šibenik privući još veći broj posjetitelja nego što je to bilo lani kad je Šibenčane i goste grada u novu godinu uvela irska kantautorica Róisín Murphy. Slavljenički program u Šibeniku počinje u petak u 20 sati nastupom 11-godišnjeg šibenskog DJ-a MichaelX-a u šibenskom glavnom parku, a nastavlja se koncertom BluVinila na istom mjestu u 21 sat. U 20 sati ispred katedrale svetog Jakova Šibenska narodna glazba i Šibensko pjevačko društvo Kolo održat će zajednički koncert "Jingle Bell Rock" s početkom u 20 sati.

U subotu u 12 sati u parku nastupa Dani Sun i Moonshines, nakon toga u 20 sati slijedi Disco Gimnazija, a od 21.30 program seli na trg ispred katedrale sv. Jakova, gdje će nastupiti poznati austrijski DJ i producent Parov Stelar. U nedjelju u parku u 12 sati nastupa šibenski cover bend Teke Yeke, zatim u 23,50 na stageu Adventure u Parku sviraju Psihomodo Pop, dok će ispred katedrale Šibenčane i goste grada u Novu godinu uvesti engleske hip-hop legende Stereo MC's, koji su u Šibeniku nastupili na Staru godinu 2019. godine.

Silvestrovo u Šibeniku nastavak je prošlogodišnjeg dočeka s Róisín Murphy, koji je u Šibenik privukao velik broj posjetitelja. No ove godine Šibenik u Novu 2024. neće ući uz uobičajeni vatromet već će biti ispucane konfete, prskalice i pripadajući light show na Trgu Republike Hrvatske. Novogodišnji program završit će u ponedjeljak, 1. siječnja, koncertom šibenskog hip-hop sastava HRAM od 21 sat u parku na mjestu održavanja Adventure, a prije toga će koncert "When tomorrow comes" s početkom u 12 sati imati Meritas i Jelena Radan.

Ugostiteljski objekti na području Šibenika sa 31. prosinca na 1. siječnja moći će raditi do četiri sata ujutro. Produženo radno vrijeme dozvoljeno je restoranima i kafićima uz uvjet da ne smiju prekoračiti dozvoljenu buku u vremenu od jedan do četiri sata ujutro.

Makarska

Najveći Mali Advent Dalmacije, na prekrasno uređenim trgovima i kaletama grada pod Biokovom, oduševljava Makarane i njihove goste bogatim programom, raznovrsnom gastronomskom ponudom te toplim i razigranim blagdanskim duhom.

Od Dalmatina, preko Domenice i Crvene jabuke do lokalnih klapa ili Big Banda Makarska, duh Božića potpuno je ovladao gradom i najljepši dio godine, prema mišljenjima mnogih, odavno nije bio sadržajniji i zabavniji, posebno najmlađima kojima je ovogodišnji Advent u Makarskoj posvećen.

Djecu i roditelje oduševio je iglu Djeda Božićnjaka, kao i veliko klizalište, ali i nastup Luke Vidovića, jednog od najpoznatijih hrvatskih iluzionista. Gosti koji su odlučili posjetiti Makarsku u blagdansko vrijeme posebno hvale uređenje grada i besplatne turističke ture, a mnogi kažu da Kalelarga nikada nije bila ljepše okićena.

Mlađu publiku je prije dva dana Grše okupio i „prodrmao“ na Kačićevom trgu, sinoć su centralnom pozornicom grada zavladale The Frajle i tradicionalno raspjevale te rasplesale posjetitelje, a sutra na Silvestrovo slijedi i veliko finale. Prvi na rasporedu je dječji doček na Ujevićevom trgu koji kreće već od 11 sati uz show omiljenog Klauna Šarenka.

Na centralnom gradskom trgu Makarane i sve one koji su odlučili 2024. dočekati u ovom jadranskom biseru zabavljat će uvijek izvrsni Neno Belan i njegovi Fiumensi koji će svojom dugačkom listom novih i starih hitova za sve generacije pružiti savršenu podlogu za posljednji ples u godini. Koncert započinje u 21 sat.

Koprivnica i Križevci

Doček Nove godine u najvećim gradovima Koprivničko-križevačke županije bit će organiziran na otvorenom na glavnim trgovima, a program je pripremljen i za najmlađu publiku, koji počinje u prijepodnevnim satima.

Koprivnica priprema doček Nove godine na otvorenom uz koncert grupe Tragovi, koji na Zrinskom trgu počinje u 23 sata. Dječji doček održat će se istog dana u 11,30 sati uz glazbu DJ Sebaxa. Što se Križevaca tiče, večernji program počinje u 22 sata, kada će na pozornicu izaći grupa Petica. Riječ je o bendu s dugogodišnjim iskustvom koji će izvesti poznate hitove za sve generacije.

Križevci također u 11 sati na Strossmayerovom trgu organiziraju doček za mlađu publiku uz brojne sadržaje. U oba grada novogodišnji koncerti moći će se pratiti i s klizališta.

Čakovec

Program na Silvestrovo u Čakovcu počinje već u 11 sati dočekom Nove godine za djecu, a mališane i njihove roditelje zabavljat će Tata Slikovnica – Igor Baksa, uz glazbu, zabavu i gastronomsku ponudu. Čakovčani i njihovi gosti staru godinu ispratit će na Trgu Republike uz grupu Noćna smjena, a program dočeka počinje u 22 sata. U ponoć će na rasporedu biti novogodišnji vatromet, ali slabijeg intenziteta zvuka, koji se pušta s 15-ak metara visine pa se buka širi u zrak.

Krapina

U Krapini će na Silvestrovo okupljene građane zabavljati grupa Ljubavnici i Ansambl Zagorje. Program pod šatorom na Trgu Ljudevita Gaja počinje u 22 sata, uz ugostiteljsku ponudu hrane i pića, a točno u ponoć počet će vatromet.

Vukovarsko-srijemska županija

Najveći broj građana Vukovarsko-srijemske županije tradicionalno će Novu godinu dočekati u svojim domovima, a za one koji žele nešto više, osim dočeka u ugostiteljskim objektima, pripremljeni su javni dočeci na trgovima Vukovara, Vinkovaca, Županje i Otoka. Grad Vukovar i Turistička zajednica grada Vukovara pripremili su doček na Trgu Republike Hrvatske, od 22 sata za zabavu je zadužen DJ Dee Kay dok će nazočne u Novu godinu uvesti Matija Cvek, čiji nastup počinje u 23 sata.

Građane Vinkovaca će u 2024. na prostoru ispred gradske knjižnice uvesti Sax bend, a program započinje u 22 sata. U dopodnevnim satima na istom prostoru će s početkom u 11,30 sati biti organiziran doček Nove godine za najmlađe stanovnike grada na Bosutu. Županjci će u novo ljeto uploviti uz tamburaški sastav Kas, koji će sa svirkom na središnjem gradskom trgu Kralja Tomislava započeti u 21 sat.Građane Otoka od 22 sata zabavljat će Lyra band, sa čijim taktovima će uploviti u 2024. godinu.

Osijek

Uz brojne dočeke u domovima i ugostiteljskim objektima, Osječani će Novu 2024. godinu dočekati na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi uz popularni Parni Valjak, u organizaciji Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Doček Nove godine ovoga puta će se, umjesto na središnjem Trgu Ante Starčevića, organizirati u povijesnoj gradskoj jezgri Tvrđi, u sklopu osječkog Adventa. Od 20 sati očekuje se nastup DJ-a iz Udruge "Volim gramofonske ploče", u 21 sat nastupit će tamburaški sastav Ravnica, dok je oko 22,30 sati predviđen početak koncerta Parnog Valjka, najavljuju u osječkoj Gradskoj upravi.

Uoči središnjeg dočeka, u podne 31. prosinca na osječkom Adventu organiziran je doček dječje Nove godine za najmlađe sugrađane, koje će zabavljati osječki plesni klub Shine i glazbenica Mia Dimšić. Na dvije lokacije u gradu, dvoranama Bells i Gardens, organizirat će se doček Nove godine za osječke umirovljenike, za koji svake godine vlada sve veći interes, napominje pročelnik Ureda gradonačelnika Karlo Šatvar.

U Gradskoj upravi dodaju kako se Osijek, kao i prošle godine, priključio inicijativi dočeka Nove godine bez vatrometa, prije svega zbog ljudi kojima to smeta, poput djece s autizmom, ili osoba s poteškoćama u razvoju, ali također i zbog kućnih ljubimaca. Za organizaciju sva tri dočeka ukupno će biti izdvojeno 90.000 eura, od čega će Osječko-baranjska županija sudjelovati s 13.000 eura.

Ravnatelj osječkog Kulturnog centra Ivan Kristijan Majić ističe kako će atmosferi novogodišnjeg dočeka doprinijeti i temperature, koje će biti više proljetne nego zimske, a u sklopu dočeka u Tvrđi sve adventske kućice bit će otvorene sa svojom ugostiteljskom ponudom.

