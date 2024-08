Načelnik Vira o optužbama za tešku prometnu: Nikad više policije, a nikad više tragedija

Vir i Virane jako je pogodila tragedija u kojoj je teško stradala mlada obitelj turista navodno iz Križevaca i na koje je sinoć nešto prije ponoći očito velikom brzinom, i prema prvim informacijama u alkoholiziranom stanju naletio 29-godišnjak s Vira. Odmah po saznanju za tragedije na društvenim mrežama počela se tražiti odgovornost zbog kaosa na Viru, ulica uz koje nema nogostupa, bez javne rasvjete.

Na kojima navodno tijekom cijelog ljeta se vozi nesmiljenom brzinom pod raznim opijatima. Oporba krivi vlast, vlast proziva oporbu za blokadu projekata, a županija i države zasad šute. Njih su navodno iz općine prije više godina zatražili pomoć za cestovnu infrastrukturu.

- Mi smo dosad uložili 18 milijuna kuna za otkup zemljišta od Virskog mosta do ulaza u centar i mi smo valjda jedini u državi koji smo ulagali u državnu cestu. To smo radili zbog sigurnosti jer smo svjesni probleme ali mi do danas nismo uspjeli riješiti. Na jesen krećemo s državom rješavati taj potez u dužini preko tri kilometra. Ova nesreća se dogodila uz šumu gdje je riječ o županijskoj cesti obnovljenoj 2017. godine i mi smo tu uložili sredstva u obnovu ceste, a svjesni smo situacije da su ceste uske i stoga smo prije tri godine radili elaborat gdje bi određene ulice imenovali i jednosmjernim - rekao je za Večernji list načelnika Vira Marino Radović.

Načelnik Radović dodaje da je problem što nema nogostupa i upućuje da to treba riješiti u suradnji s županijom i državom.

- Mi ljeti na Viru imamo preko 70.000 ljudi i tu bi trebala biti policijska postaja. Mi smo spremni ulagati i i državne i županijske ceste, ali ne možemo ih uređivati ako nismo vlasnici. Vir je ljeti grad. Kod nas je sve dobro dok se nešto ne desi i i mi se svi moramo pridržavati zakona, znakova, ne juriti jer čuo sam kakve su ozljede i vjerojatno počinitelj se nije ni zaustavio kad je naletio na nesretnu obitelj. A ako je još bio toliko pijan, takav se ne smije ni šetati, a kamoli voziti. Nikad više policije nije bilo na Viru, a nikad više nesreća, i ovo je već druga tragedija sa smrtnom posljedicom u kratko vrijeme. Ovo je nezapamćena tragedija i osobno ću učiniti sve, a i općina kako bi se na bilo koji način pomoglo obitelji koja je doživjela tragediju - rekao nam je Marino Radović.