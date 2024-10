Penava o Vučiću u Dubrovniku: Neću se dati uvući u dnevne probleme

Nižu se reakcije na činjenicu da je na summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe u Dubrovniku kojemu su domaćini premijer Andrej Plenković i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvan srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, ali ne i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. - Nedopustivo je da osoba koja vjerojatno ni dan danas nije sigurna je li Dubrovnik hrvatski grad bude pozvana na summit u taj isti Dubrovnik, a da izravno izabran predsjednik Republike Hrvatske na taj isti skup nije pozvan. To govori prije svega o okupiranosti institucija i jednoj nesuradnji između sukreatora vanjske politike i to je definitivno sramota za Republiku Hrvatsku- poručio je danas u Saboru novi predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Nešto ranije na twitteru se na istu temu oglasila i bivša premijerka Jadranka Kosor. - Hrvatska ustavno usklađena vanjska politika ne postoji. Ustav pregažen kao plitki potok - napisala je Kosor. Zapitala se i koji je stav Domovinskog pokreta (DP) po ovom pitanju. - Dolazi li vladajući Penava, potpredsjednik Sabora i gradonačelnik grada Vukovara u Dubrovnik kako bi pozdravio Vučića? Dolazi li s Vučićem možda i njegov Šljivančanin, osuđen za ratni zločin u Vukovaru? Podržava li vladajući DP nepozivanje predsjednika, a pozivanje Vučića u Dubrovnik? - napisala je Kosor.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava za Večernji list je na pitanje je li Milanović trebao dobiti pozivnicu za summit načelno kazao kako predsjednik i premijer moraju surađivati, da je to je i ustavna kategorija te dodao kako u visokoj politici osobne relacije ne smiju postojati i da se jako dobro zna što je red i tko se poziva na koje manifestacije. Na pitanje je li mu skandalozno što je na summit pozvan Vučić, ali ne i Milanović kazao je kako ne želi govoriti o pojedinačnim slučajevima nego načelno. - Danas Vučić, sutra netko drugi. Neću se dati uvući u dnevne probleme. Suštinski, svi dužnosnici imaju svoj legitimitet i nije dobro da se on dovodi u pitanje - kazao je Penava.

S obzirom da se radi o summitu na kojem sudjeluju zemlje jugoistočne Europe, zastupnicama i predsjedničkim kandidatkinjama Mariji Selak Raspudić (nezavisna) i Ivani Kekin (Možemo!) razumljivo je da je na njega pozvan i Vučić, ali naglašavaju da se tim više trebalo zvati i Milanovića. "Kritična sam prema predsjedniku i kritizirala sam njegov odnos prema Ukrajini, međutim, želim biti pravedna i tu treba naglasiti da je ovo pitanje njegova legitimiteta i činjenice da je on još uvijek predsjednik RH. Samom svojom dužnošću bi on trebao biti pozvan na summit", komentirala je Selak Raspudić. Dodala je kako ovakva situacija na relaciji Pantovčak-Banski dvori šteti državi "jer pokazujemo snažno nejedinstvo koje nas čini i sigurnosno vrlo ranjivima".

"Činjenica da je Vučić pozvan ne škodi Hrvatskoj nego, prije svega, iz percepcije srbijanske politike može biti za njega problematična. On je tu u puno nezgodnijoj situaciji nego što smo mi koji smo ga zvali zato što će morati zauzeti jasan stav o Ukrajini, a time i prema zapadnim saveznicama, u odnosu na svoj stav prema Rusiji", ocijenila je Selak Raspudić. Ovo je nastavak protuustavnog ponašanja premijera Plenkovića koji kontinuirano ignorira instituciju predsjednika jer ima problem s osobom koja je na čelu te institucije, poručila je Kekin. "Oni su sukreatori vanjske politike i potpuno je neprihvatljivo da predsjednik RH nije pozvan. Radi se o skupu koji obuhvaća cijelu regiju i razumijem zašto su pozvani čelnici drugih zemalja, pa i Vučić, ali to još dodatno pogoršava činjenicu da nije pozvan naš predsjednik", rekla je.

POVEZANI ČLANCI:

Argument da je upravo Zelenski tražio da se predsjednika Milanovića ne zove nije joj uvjerljiv. "Ja to ne vjerujem. Ali čak i da je tražio, pa tko je domaćin i tko određuje koga se zove? To što Plenković tvrdi da je netko prorus ili ne, tvrdio je on to za cijelu oporbu i to za onu koja je, dok je njegov ministar čitao Lavrovljevu poeziju, upozoravala što ruski režim osvaja u Hrvatskoj u energetskom i gospodarskom pogledu", naglasila je. Živimo u zemlji u kojoj je premijeru Plenkoviću potpuno normalno da na summit ne zove predsjednika vlastite zemlje, ali zove predsjednika druge zemlje o kojem imamo svašta nešto za reći, dodala je i zastupnica Kluba GLAS-a, Centra i DOSiP-a Anka Mrak Taritaš.

Mostovi zastupnici su ogorčeni što se Vučića zvalo. "Što god mi mislili o predsjedniku, on je predsjednik svih nas i sigurno mu je tamo bilo mjesto. Tragikomično je da je pozvan Vučić, jedan četnik bez brade, koji je došao glumeći da niti zna tko je niti što je ili možda zaboravlja ili pokušava prikriti da je Putinova uhoda", rekao je njihov Ante Kujundžić. On smatra da je možda i dobro da Vučić dolazi da "pogleda i prisjeti se svega onoga što je njegova ili politika, čiji je on sljednik, napravila Dubrovniku". Možda je donio popis na kojem se nalaze mjesta nestalih iz Domovinskog rata ili određenu ponudu za ratnu odštetu RH, dodao je. "Čovjek koji se 90-ih vrlo jasno izjašnjavao da za jednog Srbina treba ubiti 100 Muslimana, sada glumi najvećeg mirotvorca na ovim prostorima", rekao je Kujundžić.

I zastupniku Domovinskog pokreta i koalicijskom partneru HDZ-a Stipi Mlinariću Ćipi je žao što Vučić dolazi. I on je stava da je prije pozivanja na samit trebalo riješiti pitanje ratne odštete i nestalih iz Domovinskog rata, kao i ostala otvorena pitanja. "Nadam se da će Plenković na margini sastanka postaviti i ta pitanja koja su jako bitna za RH i normalizaciju odnosa sa Srbijom. A da li je Milanovića trebalo zvati - nije, no to ostavljam njima dvojici, neka se oni dogovaraju, razgovaraju i rješavaju probleme za koje su plaćeni", poručio je.

- Nevjerojatno, kojim mržnjom se vodi sam Andrej Plenković kada nije u stanju poštovati instituciju predsjednika vlastite države i pozvati ga na summit u Dubrovnik. Hrvatska postaje sve više taoc svađa Plenkovića i Milanovića što je nedopustivo – napisao je saborski zastupnik i predsjednik Hrvatske konzervativne stranke Marijan Pavliček na svome Facebook profilu.

Dalje navodi kako je predsjednik Srbije dobrodošao, a predsjednik Hrvatske nije te da na sastanku sudjeluju premijeri i ministri vanjskih poslova zemalja jugoistočne Europe kao i predsjednik Ukrajine. - Predsjednik hrvatske Zoran Milanović nije pozvan, jer ga premijer smatra rusofilom. Međutim, pozvan je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je otvoreni rusofil i predsjednik jedne od rijetkih država europskog kontinenta, koja ni dan danas nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. A da ne pričamo o Vučićevim izjavama iz doba Domovinskog rata – napisao je Pavliček.

GALERIJA Snajperisti i dronovi u Dubrovniku zbog Zelenskog