Tim urologije KBC-a Zagreb uveo novost koja mijenja kvalitetu života mnogih pacijenata

Klinika za urologiju KBC-a Zagreb uvela je operativno liječenje erektilne disfunkcije te su dvojici muškaraca ugrađene penilne proteze zahvaljujući kojima će ponovno moći postići i održati erekciju te imati spolni život. Tim iz te klinike tako je još jedanput u zdravstveni sustav uveo novost koja mijenja kvalitetu života mnogih pacijenata jer iako se o erektilnoj disfunkciji nerado i malo govori riječ je o problemu s kojim se, prema procjenama, suočava oko 30 posto muškaraca odrasle dobi.

Sa životnom dobi taj postotak raste, a uzrok nije nužno psihološki jer je erektilna disfunkcija, kažu liječnici, često posljedica organskih uzroka i simptom neke druge kronične bolesti poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, hipertenzije. Mogućnost operativnog rješenja erektilne disfunkcije dostupna je u drugim zemljama, u nizu zapadnih zemalja ta operacija radi se i na račun zdravstvenog osiguranja, no kod nas tomu još nije tako.

Tim sa spomenute klinike na Rebru započeo je s ugradnjom penilnih proteza, ali pacijenti moraju sami platiti zahvat, a cijena mu je, uključujući i protezu, 55 tisuća kuna. Prvotno će, jasno, liječnici procijeniti je li muškarac kandidat za ugradnju odnosno ima li indikacije za takav zahvat.

Tim specijalista u pripremi i obradi

- Specifično liječenje sastoji se od tri stube. Prva je korištenje tableta, druga je samostalno davanje injekcija u spolovilo nakon prethodne edukacije, a treća ugradnja penilne proteze operacijom. Tako da sada imamo sve što se može učiniti u toj bolesti. To su stvari kojih se ljudi zapravo srame i baš zato o tomu treba govoriti. Problemi su to koji se mogu javiti i nakon operacije karcinoma prostate, kojih smo ovdje samo prošle godine imali više od 200, a to su sve potencijalni pacijenti – pojašnjava prof.dr.sc. Željko Kaštelan, predstojnik Klinike za urologiju KBC-a Zagreb čiji je dio ambulanta za andrologiju koja je akreditirani centar Europske androloške akademije.

U tom se centru bave bolestima specifičnim za muškarce poput muške neplodnosti, erektilne disfunkcije, andropauze, prerane ejakulacije, Peyronijeve bolesti, bave se rekonstruktivnom kirurgijom spolovila i mokraćne cijevi, pri čemu prof. Kaštelan ističe važnost multidisciplinarnog pristupa, što znači da je niz različitih specijalista uključen u liječenje svakog od tih problema.

Tako da uz urologe u liječenju sudjeluju i endokrinolozi, neurolozi, psihijatri, psiholozi, radiolozi što rezultira time, kaže predstojnik Kaštelan, da pacijenti dobiju pravi pristup. Uz takav pristup dvojica pacijenata dosad su prošla obradu i pripremu te su bili kandidati za prve penilne proteze u nas.

Unazad dva desetljeća bilo je takvih pokušaja, no sporadično, pa su pacijenti, kažu liječnici, išli u inozemstvo na ugradnju takvih proteza. Odsad to više nije potrebno jer na Rebru ugrađuju najmodernije trokomponentne penilne proteze, a prve dvije ugradili su u suradnji s profesorom Enriqueom Lledo-Garcijom iz Madrida.

- Kavernozna tijela gdje se nalazi tkivo sa žilama koje se puni krvlju i izaziva erekciju moramo raširiti i u taj prostor gdje je to loše tkivo postavljamo cilindre. Cilindri su spojeni s pumpicom koju pacijenti koriste za upuhivanje i ispuhivanje, ona se stavlja između testisa pod kožom tako da je pacijenti mogu lako napipati. Sve funkcionira uz pomoć rezervoara u kojem je voda, fiziološka otopina.

Kad napumpaju onda se voda prebacuje iz rezervoara u cilindre i postiže se erekcija, a kada pritisne gumb cilindri se spuštaju. Rezervoar se postavlja pokraj mokraćnog mjehura duboko iza kosti tako da se izvana ne vidi – pojašnjava dr. sc. Dinko Hauptman zahvat koji su dosad u nas prošla dvojica pacijenata ovih dana.

Imali su Peyronijevu bolest

Oba pacijenta su u dobi od oko 50 godina i imaju Peyronijevu bolest koja je bolest, reći će dr. Hauptman, vezivnog tkiva samog spolovila gdje dolazi do zakrivljenja penisa. Dobro se oporavljaju, a procjenjuje se da je potrebno do tri dana poslije zahvata ostati u bolnici. Proteza se pak smije koristiti šest tjedana nakon operacije i može trajati godinama što ovisi o samoj protezi, ali i o načinu ponašanja pacijenta.

Kao i pri svakom zahvatu moguće su komplikacije, a ovdje su to potencijalne infekcije u najviše dva do tri posto slučajeva, sami kvar proteze i kao najteža mogućnost jest ispadanje proteze iz njezina ležišta što se, ističu, rijetko događa. Mogućnost infekcije smanjuje i antibiotski premaz na silikonskim cilindrima penilnih proteza koje su ugrađene na Rebru. Riječ je, dakle, o trokomponentnoj protezi s prije opisana tri sastavna dijela - pumpicom, cilindrima i rezervoarom. No, na tržištu postoje različite vrste proteza, konkretno stručnjaci, uz navedenu penilnu protezu, objašnjavaju da postoje i semirigidne ili čvrste te napuhavajuće dvokomponentne proteze.

Kako god, nijedna, kao ni taj zahvat, nije još u Hrvatskoj dostupna preko zdravstvenog osiguranja što je praksa u zapadnim zemljama. Od spomenutog iznosa cijene ugradnje penilne proteze od 55 tisuća kuna koliko stoji zahvat s protezom na Rebru, većina iznosa, oko 50 tisuća kuna, odlazi na kupnju same proteze.

Pacijenti s tom teškoćom koji su kandidati za ugradnju po uplati tog iznosa samo čekaju poziv na zahvat, a liječnički tim sa spomenute klinike organizira sve ostalo pa tako i nabavu proteze. Ugradnja proteze jedino je rješenje za mnoge pacijente s erektilnom disfunkcijom, kojima je taj problem prouzročen nekom drugom bolešću ili nezgodom poput prometnih nesreća, velikim operacijama u zdjelici koje mogu prouzročiti erektilnu disfunkciju.

Prethodni koraci koje su pojasnili stručnjaci, uzimanje tableta i injekcije u penis, kod nekih nisu ni mogući ili nisu uspješni. Primjerice nekima korištenje tableta nije dopušteno zbog druge terapije koju koriste, a u slučaju injekcija pacijenti znaju osjećati nelagodu jer nakon edukacije i nakon što liječnik odredi dozu to je metoda liječenja koju nadalje provode samostalno.

U svakom slučaju, tim s Rebra u nas je doveo još jednu metodu liječenja bolesti koju će i sami opisati velikim javnozdravstvenim problemom koji narušava kvalitetu života kako muškarca tako i žene. Osim što je taj problem učestaliji sa starijom životnom dobi tako se predviđa i da će biti još češći u populaciji s obzirom na starenje stanovništva i brojne kronične bolesti.