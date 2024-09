Na Rebru tri multiorganske transplantacije u dva tjedna: 'Svi su pacijenti dobro'

U posljednja dva tjedna u KBC Zagreb liječnici su napravili 14 transplantacija, od čega tri multiorganske transplantacije: jednom su pacijentu istovremeno transplantirali srce i jetru, drugom istovremeno srce i bubreg, a trećem jetru i bubreg. Svi su pacijenti u srednjoj životnoj dobi i dobro se oporavljaju.

- Paralelna transplantacija srca i bubrega prvi je put učinjena u Hrvatskoj što nas veseli i ponosni smo na sve naše transplantacije timove. Vjerojatno se rijetko koja bolnica može pohvaliti da je u ovako kratkom vremenu napravila tri multi pogotovo jer su istovremeno rađene i monotransplantacije, što je zahtijevalo dodatnu organizaciju. Ovakav pothvat, pogotovo u kolovozu se može napraviti samo u visokoorganiziranoj instituciji, jedan se dio djelatnika vratio s godišnjeg odmora. Svi su pacijenti dobro i dobro se oporavljaju i ovo je značajan uspjeh na razini H i u okviru Eurotransplanta - objavio je prof. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb.

Akademik Davor Miličić, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila, istaknuo je da su prvi put u Hrvatskoj obavili transplantaciju srca i bubrega, za to su se pripremali neko vrijeme i kad su našli povoljnog bolesnika i kad su se timovi nefrologa, kardiologa, kardiokirurga i urologa uspjeli dogovoriti oko nesporen indikacije, imali su sreću i da se nudi donor s odgovarajućim organima.

- Drugi je uspjeh simultana transplantacija srca i jetre, koja nije prva u KBC-u, ali je ekstremno složen pothvat. Riječ je o bolesniku koji je bolovao od nasljedne amiloidoze, bolesti nakupljanja koja uništava strukturu i funkciju srca, a uzrok je nakupljanje patološkog amiloida u jetri. Bolesniku je bolest zaustavljena - kazao je akademik Miličić.

Prof. Hrvoje Gašparović, predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb, usporedbe radi naveo je podatak da je prošle godine u RH napravljeno 48 transplantacija srca što je 12 na milijun stanovnika, dok se u Njemačkoj napravi 3,5 na milijun. - Srce je solidni organ koji ima najuži vremenski okvir u kojem treba napraviti transplantaciju, to je 4 i pol sata, ne smije proći više od trenutka uzimanja srca do njegovog ponovnog pokretanja. Često na transport ode dva sata, zato mi za prijevoz koristimo sve moguće, od helikoptera do trkaćih automobila, jedino podmornicu nismo nikad upotrijebili. Kad se radi o multiorganskoj transplantaciji, četiri tima radi paralelno. Srce ide prvo, jer bez aktivnosti srca nije moguće raditi zahvat. Kombinirana transplantacija srca i jetre odvija se istovremeno, dok kod srca i bubrega ipak postoji nešto prostora između tih dviju transplantacija - opisao je prof. Gašparović.

VEZANI ČLANCI:

Do 2022. u Europi je ukupno bilo napravljeno samo 20 istovremenih transplantacija srca i jetre, pa činjenica da KBC Zagreb ima dvije, dokazuje zrelost u europskim mjerilima, dodao je prof. Gašparović zahvalivši svim kirurzima, kardiolozima, medicinskim sestrama i perfuzionistima koji su sudjelovali u ovim zahvatima. Akademik Željko Kaštelan, predstojnik Klinike za urologiju, kazao je da ga posebno veseli prva simultana transplantacija srca i bubrega u Hrvatskoj.

- Radi se o složenim zahvatima u kojima sudjeluje skoro stotinjak djelatnika. Prošle je godine u sklopu Eurotransplanta učinjeno oko 8200 transplantacija među kojima šest simultanih transplantacija srca i bubrega, također šest simultanih transplantacija srca i jetre 40-ak jetre i bubrega. Učinili smo prvu transplantaciju srca i bubrega u našoj zemlji te drugu jetre i bubrega u našoj ustanovi - rekao je akademik Kaštelan. Prof. Davor Mijatović, predstojnik Klinike za kirurgiju, podsjetio je da se u kolovozu godišnji, da je najmanje 17 prijema dnevno te da rade redovne programe, a uza sve to rade praktički na gradilištu, što daje dodatnu težinu postignutim rezultatima.