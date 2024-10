Na prodaju i prvi susjedi svjetske atrakcije: Srcoliki Galešnjak, Vela Bisaga i Ričul nude se za 20 milijuna eura!

Prvi susjedi najpoznatijeg otoka u Hrvatskoj - Galešnjaka , otočići Vela Bisaga i Ričul su na prodaju, baš kao što je to i svjetski fenomen, srcoliki otok kojeg Turanjci i Pašmanci između kojih se nalazi oduvijek zovu otok ljubavi. Vela Bisaga se prostire na nešto više od 25.000 metara četvornih i dakako riječ je o poljoprivrednom zemljištu, a iako je isti agent za prodaju kao i susjednog Galešnjaka, to su sve informacije navedene o malom, ali uistinu prekrasnom otočiću nasuprot Galešnjaka u pravcu Zadra . Ono najbitnije je dakako cijena. A ona iako dvostruko manja od Galešnjaka iznosi također vrtoglavih šest milijuna eura.

Na prodaju je također i dio otočića Ričula smještenog tik do Galešnjaka u pravcu Biograda. Ričul se ne prodaje cijeli, već dio otoka i to površine od 1823 metara četvornih. Ričul je, kako navodi oglašivač, nenaseljeni otočić poznat kao otok koji mijenja boje, ovisno o cvatu biljaka, godišnjem dobu ili mjesecu i od kopna u selu Turnju udaljen je 300 metara zračne linije. Domaći stanovnici otok Ričul nerijetko zovu i zeleni školu, a gotovo da nema Turanjca (mjesta nasuprot otoka) koji nije doplivao i barem poželio preplivati do i oko njega, dakako u predsezoni i posezoni kad nema prometa gliserima.

Plivanje prema tom i oko tog otoka je veliki izazov i zbog najjačih morskih struja uopće na Jadranu, a koje more ponekad pretvaraju u “rijeku” a što opet rezultira izrazitom čistoćom mora i s puno ribe. Lokalci baš tu često love, “panulaju.” Cijena za taj dio otoka Ričula je oko 380.000 eura. I Ričul i Vela Bisaga vjerojatno bi postali još atraktivniji za investitore u slučaju prodaje najpoznatijeg im susjeda koji se smjestio između njih - Galešnjaka.

I srcoliki Galešnjak je u posljednje vrijeme na Njuškalu poskupio, a iako se godinama prodaje, cijena mu je sada oko 13 milijuna eura. Prema zadnjim izjavama agenta, problem pri prodaji predstavlja vlasnik jedne parcele, strani državljanin, koji ju je ne tako davno otkupio, ali ne želi biti dio “paketa” prodaje cijelog otoka. Dakako, zainteresirani među kojima su navodno izrazito bogati svjetski investitori žele cijelo, a ne samo komad srca - otoka. Podsjetimo kako glasi oglas za prodaju otoka kojeg iz godine u godinu posjećuju i obilaze svjetski poznate zvjezde iz svijeta glazbe, sporta, filma…

- Na prodaju je veći dio otoka Galešnjaka , jednog od najpoznatijih na svijetu - OTOK LJUBAVI. Otok u obliku srca koji ima cca 142 000 m2 od kojih je na prodaju dio sa nešto više od 30 000 metara četvornih koji je u jednom komadu i rasprostranjiva se na više od 500 metara obale! Dodana je još jedna parcela te sad iznosi više od 40 000 m2 !! Sa ovom nekretninom možete napraviti stvarno nešto jedinstveno,pogotovo kad su vam stalno parkirani gosti sa jahtama poput Beyonce i Jay Z(Beyonce je slavila čak jednom prilikom svoj rođendan tu),Jeff Bezos , Michael Jordan itd. jer uostalom ko nebi došao posjetiti jedini morski otok prirodno oblikovan u obliku srca na svijetu? Jedna od opcija je i otvaranje OPG-a !

Poljoprivredno gospodarstvo koje se može raditi na površini od tri hektara. Uz to se može napraviti 400 metara kvadratnih nadzemne građevine i 1.000 metara kvadratnih podzemne. Što je izvrsna mogućnost za poljoprivredni elitni turizam sa vilom i/ili restoranom te velikim skladištem za masline,vino i ostalo bilje... Ispunjava sve uvjete gradnje jer dio krajnjeg dijela parcele je udaljen 120-140m od svake strane obale tako da se naprimjer može napraviti građevina dimenzija 10mx40m(prizemnica) ili 10mx20m(sa jednim katom) ...

Otok Galešnjak u Pašmanskom kanalu jedan je od najprepoznatljivijih hrvatskih otočića, a Brightside ga je jednom uvrstio i na svoj popis 20 svjetskih čuda. Znanstvenici s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru 2019. su otkrili da su na njemu prije više od 7000 godina živjeli ljudi - navodi se u oglasu. Hoće li ikad zaživjeti ideja o kapelici, o restoranu za zaljubljene, pa i o dvorani za vjenčanje i organiziranom brodskom prijevozu i tako u Hrvatskoj stvoriti vrhunsku turističku i isplativu destinaciju ostaje za vidjeti i ovisi dakako o investitorima. Do tad mnogima koji gotovo svakodnevno dolaze s kopna pješke, biciklima, automobilima ostaje vrhunski pogled s kopna u morsko srce, otok ljubavi, nevjerojatan i pomalo zanemaren arhipelag.

