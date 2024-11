Na lansiranju Muskovog Starshipa bio i Trump, u letjelicu stavljen prvi fizički teret, odabir predmeta je zanimljiv

SpaceX je po šesti put lansirao Starship na njegov testni let. Na visini od otprilike 70 kilometara odvojio se prvi dio rakete, a SuperHeavy koji se nakon odvajanja vraća na Zemlju, preusmjeren je prema Meksičkom zaljevu gdje je "sletio" u more.

Kako ističu iz SpaceX-a, njihovi će timovi izvući SuperHeavy iz mora te provjeriti je li ga moguće iskoristiti za ponovno lansiranje.

U međuvremenu, Starship je ušao u zadanu orbitu te će tijekom otprilike pola sata leta testirati svoje sustave, nakon čega bi trebao ponovno ući u Zemljinu atmosferu i "pasti" u Indijski ocean. Podsjetimo, ovaj testni let Starshipa ima za cilj proširiti popis mogućnosti svemirskog broda i potisnika te se približiti ponovnoj upotrebi cijelog sustava.

Tijekom testa, gornji dio Starshipa letjet će istom suborbitalnom putanjom kao i prethodni put, a konačni mu je cilj Indijski ocean. Dodatni cilj za ovaj let bit će pokušaj sagorijevanja u svemiru korištenjem jednog motora Raptor. Testirat će se i izdržljivost toplinske zaštite i operativnih promjena te generirati podatke o letu. Letjelica će također namjerno letjeti pod većim napadnim kutom u završnoj fazi spuštanja, namjerno testirajući granice kontrole zakrilaca kako bi dobio podatke o budućim profilima slijetanja.

All systems and weather are looking good for today's flight test of Starship.



The live launch webcast on @X will go live ~40 minutes before liftoff, which is targeted for 4:00 p.m. CT → https://t.co/1xyLhQKE2N pic.twitter.com/lqy2CsL4vz