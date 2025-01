Na hrvatskim aerodromima u 14 godina zabilježen 1231 nalet ptica na avione

Još nisu razriješene sve nejasnoće oko zrakoplovne nesreće u Južnoj Koreji u kojoj je 29. prosinca poginulo 179 ljudi. U zrakoplovu je bilo 175 putnika i šest članova posade. Većina njih vraćala se s božićnih praznika u Tajlandu. Najmlađi putnik bio je trogodišnji dječak, a najstariji je imao 78 godina. Zrakoplov Boeing 737-800 Jeju Aira sletio je bez izvučenog stajnog trapa u međunarodnu zračnu luku Muan, udario u zid i eksplodirao.

Prve informacije o letu 7C2216 koji se vraćao iz Bangkoka govorile su o mogućem udaru ptica, iako su neki stručnjaci za zrakoplovne nesreće govorili kako je malo vjerojatno da bi sudar s pticama mogao prouzročiti kvar na stajnom trapu. Upozoravaju da je nesreću moglo prouzročiti više čimbenika. Kontrola zračnog prometa odobrila je slijetanje zrakoplova u međunarodnu zračnu luku Muan oko 8.54, samo tri minute prije izdavanja upozorenja o aktivnosti ptica u tom području. U 8.59 pilot je izvijestio da je zrakoplov udario u pticu (tzv. bird strike) i prekinuo prvotno slijetanje, zatraživši dopuštenje za slijetanje iz suprotnog smjera. Kontrola zračnog prometa to mu je i odobrila u 9.01 sati, a u 9.02 avion je sletio, na polovici piste od 2800 metara. Otklizao je niz pistu, preletio je i zabio se u betonski zid. Prvi od dvoje preživjelih spašen je iz nesreće oko 9.23, dok je drugi spašen iz unutrašnjosti repnog dijela zrakoplova oko 9.50 sati.

Lee Jeong-hyun, šef vatrogasne službe u Muanu, rekao je da su udar ptica i loše vrijeme mogli uzrokovati nesreću. Jedan je putnik u zrakoplovu poslao poruku članu obitelji da je ptica “zaglavila u krilu” i da avion ne može sletjeti. U Jeju Airu, najpopularnijoj niskobudžetnoj zrakoplovnoj kompaniji u Južnoj Koreji, tvrde da do pada aviona nije došlo zbog problema s održavanjem. Jeju Air, kojem je to prva nesreća od osnivanja 2005., ispričao se obiteljima žrtava i obećao odštetu. Pilot je bio iskusan, radio je od 2019. i imao više od 6800 sati letačkog iskustva. Čekaju se konačni rezultati istrage koja bi trebala pokazati je li sudar s pticama doista bio uzrok tragedije.

Kako je prenio BBC, profesor Doug Drury, koji predaje zrakoplovstvo na CQUniversityju Australia, u članku za The Conversation naveo je da zrakoplovi koji imaju turboventilatorske motore mogu zadobiti oštećenja u sudaru s pticama i da su piloti posebno oprezni rano ujutro ili u vrijeme zalaska sunca, kada su ptice najaktivnije.

Takvi sudari u svijetu nisu rijetkost, pa ni u Hrvatskoj. Prema podacima koje smo dobili od Morane Ivaković, istražiteljice zrakoplovnih nesreća iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, od 2011. do ove godine na aerodromima u Hrvatskoj zabilježen je 1231 slučaj naleta ptica na zrakoplove. Najviše ih je u tom razdoblju bilo u Zagrebu, 385, slijedi Dubrovnik s 224, pa Split s 218, Pula s 207, Zadar sa 126 naleta, Osijek i Rijeka imali su po 25 takvih slučajeva i tako dalje.

Zanimljivo je da se broj naleta u posljednje dvije godine znatno povećao. U 2023. zabilježena su 144 slučaja, a lani 140. Usporedbe radi, 2015. bilo ih je 74, a 2020. samo 34, najmanje u posljednjih trinaest godina. Više od stotinu sudara bilo je, osim lani i preklani, još 2019. (131) i 2012. godine (102).

Prema podacima iz sustava IBIS o vrstama ptica koje se najčešće sudaraju sa zrakoplovima, a u tu su analitiku uključeni i podaci koji nisu vezani samo za aerodrome, u više od 500 slučajeva nije utvrđeno o kojima se vrstama radilo, a među onima za koje je “počinitelj” poznat, nalaze se jastrebovi, škanjci, patke, sove, galebovi...

Prema podacima u koje nisu uključeni samo aerodromi, “bliske susrete” s pticama od 2011. do ove godine prijavila su 1463 zrakoplova. Prošle godine sudar s pticama prijavilo je 179 letjelica. Pogledaju li se podaci na svjetskoj razini, u razdoblju od 2016. do 2021. zabilježeno je oko 273.300 udara ptica u zrakoplov, znatno više nego prije, što se objašnjava porastom broja letova. Najveći broj udara ptica u zrakoplove globalno se događa u srpnju i kolovozu jer su tada migracije ptica najveće, a veći je i broj letova zrakoplova tijekom ljetne sezone.

U zimskim mjesecima postotak udara znatno je manji. Sudari se najčešće događaju na nižim visinama. Sedamdeset posto sudara događa se na visinama do 60 metara, a samo pet posto na visinama iznad tri kilometra.

Piloti s kojima smo neslužbeno razgovarali kažu da se najveći broj sudara s pticama događa pri polijetanju i slijetanju, kao i prilikom prilaza pisti uoči polijetanja. Na visinu šteta na zrakoplovu najviše, dakako, utječu masa ptice i brzina kojom se zrakoplov kretao prilikom sudara. Prema globalnim podacima IBIS-a, najčešće se oštećuju motori zrakoplova (34%) i krila (18%), vjetrobranska stakla (6%), trup (5%) i nos (4%). Prijavljivane su i štete na stajnom trapu.

Prilikom udara ptica u motor zrakoplova može doći do loma lopatica ventilatora i otkazivanja motora, što se srećom rjeđe događa. Kad ptice udare u krilo zrakoplova, većinom ne nastaje velika šteta koja bi utjecala na sigurnost leta, ali se u nekim slučajevima može dogoditi da ptica udari u dio gdje se nalaze pretkrilca, vrlo važna u fazi polijetanja. U većini slučajeva udara ptica u vjetrobransko staklo ne dolazi do proboja stakla, nego samo do puknuća.

Ptice često prilaze zonama aerodroma u potrazi za hranom i vodom. U zaštiti se koriste metode poput ograđivanja, održavanja travnatih i vodenih površina, dok se kao reaktivne metode koriste laseri, zvučne metode imitiranjem glasanja grabežljivaca, plinski topovi, pirotehnika, pa i vatreno oružje. Na nekim aerodromima koriste i dresirane pse i ptice grabljivice, pa i – robotske ptice. Prvi poznati slučaj korištenja robotskih ptica opisan je 2016. godine u Njemačkoj u zračnoj luci Weeze. I na međunarodnim zračnim lukama Edmonton u Kanadi i Grand Forks u Sjedinjenim Američkim Državama koriste se robotske ptice, koje su broj sudara uspjele smanjiti 25 posto.

U hrvatskim medijima objavljivane su reportaže o psima pasmine border coli koji čuvaju zračnu luku od jata galebova i drugih ptica u Puli. U međunarodnoj zračnoj luci Schiphol u Amsterdamu pasu svinje koje se koriste kao svojevrsna živa strašila koje ptice drže što dalje od piste. Farmer Josse Haarhuis rekao je da je prisutnost njegovih životinja dovoljna za odvraćanje divljih gusaka i ostalih ptica od slijetanja na polja u blizini zračne luke. Osim toga, rekao je za nizozemske medije, svinje pojedu ostatke usjeva, pa se ptice ne dolaze tu hraniti. U Bruxellesu su 2019. godine angažirali stotinjak ovaca.

Proteklih godina u medijima su objavljivane vijesti o sudarima zrakoplova s pticama u Hrvatskoj. Na primjer, sredinom studenoga prošle Airbus Croatia Airlines na letu za Dubrovnik odgodio je polijetanje, a na teren je, pisalo se, izašao tzv. Anti Bird Strike Team. Bilo je u prošlosti i sudskih sporova, pa je tako vlasnik zrakoplova tražio odštetu od jedne hrvatske zračne luke zbog štete nastale prilikom uzlijetanja zrakoplova, kada je došlo do udara ptice u motor zrakoplova. Sudovi su zaključili da je do toga došlo krivnjom zračne luke koja nije poduzela sve potrebne i moguće mjere radi zaštite od udara ptica u zrakoplov. Uprava zračne luke opravdavala se da su koristili zvučna sredstva za strašenje ptica, pirotehniku, žive mamce i specijalne lovke za ptice, a uz to su i rušili gnijezda te kosili travu na određenu visinu kako bi se spriječilo zadržavanje ptica oko zračne luke. No sudovi su zaključili da uprava nije dokazala da su navedene mjere stvarno i poduzete i u koje vrijeme. Tog dana galebovi su bili u preletu od 6 do 12 sati, pa je zračna luka, prema mišljenju suda, trebala s povećanom pažnjom i učestalije, a osobito neposredno prije slijetanja ili uzlijetanja svakog zrakoplova, pratiti situaciju.

Prema analizama, Hrvatska je područje brojčano umjerene jesenske i proljetne selidbe ptica sjeverne i srednje Europe. Radi se, kako se navodi u jednom od izvješća, uglavnom o selicama koje se gnijezde na području sjevernije od Hrvatske i koje zimu provode u afričkim zemljama, a koriste tzv. europsko-afrički migracijski put koji se u Europi dijeli na dva glavna smjera – kontinentalni zapadni i istočni smjer preko Gibraltara i Bospora te jedan slabijeg intenziteta preko Sredozemnog mora, uključujući kopnene dijelove Italije i Siciliju. Za Hrvatsku su važni istočni i mediteranski put.

Jesenska selidba za neke vrste poput bijele rode počinje već u drugoj polovini kolovoza i proteže se na rujan. Zimovanje traje od rujna do ožujka, a najintenzivnija su četiri zimska mjeseca. Te putove koriste i hrvatske gnjezdarice selice. Potencijalna područja rizika za sudar zrakoplova s pticama su tri močvarna staništa kao okupljališta močvarica: ribnjaci Crne Mlake u području Pokupskog bazena 25 kilometara od Zračne luke Zagreb, močvarno područje Kopačkog rita tridesetak kilometara od Zračne luke Osijek, gdje se zadržava oko 20.000 ptica močvarica, te područje delte rijeke Neretve 80 kilometara od Zračne luke Dubrovnik.

I meteorološki uvjeti utječu na selidbu ptica, intenzitet i visinu leta. Tijekom jakih zima, kada se u sjevernoj i srednjoj Europi zamrzavaju vodene površine jezera, povećan je priljev močvarica poput pataka, lisaka i labudova u Hrvatsku. Računa se da od ptica koje mogu predstavljati potencijalnu opasnost u Hrvatskoj 30 posto čine galebovi i čigre, 13 posto ptice grabljivice, po 12 posto šareni čvorci i patkarice, 11 posto golubovi i 22 posto ostale vrste.

Najpoznatiji slučaj udara ptica zabilježen je 2009. godine, kada je Airbusov zrakoplov prisilno sletio na rijeku Hudson u New Yorku nakon sudara s jatom gusaka. Svih 155 putnika i članova posade je preživjelo. Zahvaljujući prisebnosti i iskustvu kapetana Chesleya B. Sullenbergera, sve je završilo sretno. O tome je snimljen i film “Sully” s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi. Od 1988. do 2023. u sudarima divljih životinja, najvećim dijelom ptica, s civilnim i vojnim zrakoplovima poginulo je 76 ljudi u Sjedinjenim Državama, prema izvješću Savezne uprave za zrakoplovstvo. Dnevno se u prosjeku u SAD-u dogode 54 naleta, 3,6 posto njih sa štetnim posljedicama.