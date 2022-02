Na Facebooku objavio da sastavlja namještaj, a onda ga je nazvao inspektor. Evo koliku je kaznu dobio

Jedan je Osječanin (41) kažnjen nepravomoćno s 1.500 kuna jer je na Facebooku, odnosno Marketplaceu, prošle godine nudio stolarske usluge za koje nema prijavljen obrt.

Nakon što je objavio oglas, na njega se javio tržišni inspektor.

Općinski sud u Osijeku nepravomoćno ga je proglasio krivim zbog prekršaja iz Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti jer je 8. rujna 2021. preko Facebooka na oglasnim stranicama za trgovinu Marketplace – montaža namještaja oglasio djelatnost uslužne montaže namještaja i postavljanja laminata, koja je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstana u skupinu 43.32 – ugradnja stolarije, a da djelatnost nije registrirao kod nadležnog tijela ili prijavio poreznim tijelima, piše Glas Slavonije.

Osječanin je zanijekao krivnju navevši u obrani da prekršaj nije počinio jer nije kao fizička osoba oglašavao obavljanje djelatnosti uslužne montaže namještaja i postavljanja laminata. Pravdao se da je stavio oglas koji je glasio: 'montaža namještaja, postavljanje laminata za stare, nemoćne i invalide bez naknade'.

Napomenuo je da je na fotografiji s Facebooka navedeno da montaža namještaja stoji 100 kuna, no on u oglas nije stavio cijenu, a niti je u njegovu oglasu pisalo "cijena po dogovoru", no bio je naveden njegov broj mobitela. Fotografija u oglasu je fotografija koju je imao iz obiteljskog stana. Ujedno je tvrdio da je opisani oglas za koji ga se tereti u međuvremenu maknuo s interneta jer nije bio siguran smije li oglašavati besplatno pružanje pomoći.

Međutim, tržišni inspektor tvrdi drugačije. Kazao je kako je u glasu bio naveden okrivljenikov broj te je pisalo 'montaža namještaja kupljenog u Lesnini, Primi, Emezzeti, Ikei, može i dostava kupljenog, postavljanje laminata, cijena po dogovoru'. Inspektor je rekao i kako je nazvao na broj mobitela iz oglasa i da se na njega javio okrivljeni Osječanin te kako je naknadno s njim razgovorao i na osnovi navedenog utvrdio da se oglašava za djelatnost ugradnje stolarije, a da za to nije registriran.