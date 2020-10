Na državnom natjecanju iz programiranja od „mogućih“ 12 osvojili 13 prvih mjesta

Državna natjecanjima i smotre zbog svojeg značenja možemo nazvati i olimpijade učeničke izvrsnosti u školskom sustavu Republike Hrvatske. U njima sudjeluju i mladi programeri, osnovci i srednjoškolci, a natjecanja iz programiranja imaju i svoje međunarodne olimpijade (IOI, CEOI, EJOI). U sklopu državnih natjecanja učenici od petog do osmog razreda natječu se u dva programerska područja, u kategorijama Logo i Algoritmi (Python/C++), a učenici srednjih škola u kategoriji Algoritmi u programskom jeziku C/C++/Java.

U dvije kategorije natjecanja za osnovce i jednoj za srednjoškolce na državnom natjecanju se svake godine izlučuje u pravilu po dvanaest pobjednika, od čega osam u osnovnim i četiri u srednjim školama.

No zagrebački učenici su na upravo završenom državnom natjecanju osvojili čak trinaest prvih mjesta od mogućih dvanaest. U svoje škole i obiteljske riznice osnovci su donijeli pobjede u svim razredima u obje kategorije, a srednjoškolci su pobijedili u tri od četiri razreda.

- Dodatna dva prva mjesta donijela je trostruka pobjeda u kategoriji Algoritmi za 6. razred. Tri prvaka za isti razred je autorsko djelo trojca Tunjić, Cikač i Brčić, koji će motivirati svoje vršnjake i one mlađe na isti način kao što su to učinili Krešimir Nežmah i Patrik Pavić u njihovoj dobi, rekao je mladi mentor i šef udruge „S vijugom“ Filip Mravunac.

Osnovci su osvojili čak deset prvih mjesta od ukupno predviđenih osam

Najbolji mladi programeri su Gabriel Katić (5.r) koji je odnio dvostruku pobjedu (Logo i C++) i njegovi vršnjaci Ivan Perić, Lukas Balbino i Leona Granoša, koji su zauzeli druga mjesta te Zoe Posokhova i Dino Hadžić koji su zauzeli treća mjesta. Među šestim razredima najbolji su Lovro Tunjić, Fabijan Cikač i Karlo Brčić koji dijele prvo mjesto sa 100% bodova u kategoriji Algoritmi C++, i Borna Lebinac Milinović, koji je pobijedio u kategoriji Logo i osvojio treće mjesto u C++. Do njih su Filip Jerleković i Ivo Vraneš koji su zauzeli druga mjesta te Lana Škarica koja je osvojila treće mjesto u Logu.

- Kad smo vidili da je Ivan drugi u državi, ostali smo šokirani, a sad smo sritni, rekla je mama Božana Perić. Davorka Škobić Granoša ponosna je na drugo mjesto svoje Leone i dodaje da bi način na koji se Savez brine za darovite morao biti primjer školskom sustavu jer između najboljih u državi postoji ista poveznica, a to je da rastu ili su izrasli uz ZRS. Mi roditelji znamo da su najtrofejniji mentori upravo oni mladi znalci iz Saveza koji se cijele godine mentorski brinu za našu djecu.

Osvajač bronce na EJOI 2020, Fran Škarica osvojio je prva mjesta i u C++ i u Logu među sedmim razredima, a treće mjesto zauzeo je David Ivanjek.

- Fran ima čak tri pobjede, jer je pobijedio i u natjecanju iz Osnova informatike koje Savez ne podupire svojim programskim aktivnostima, kaže nam tajnik ZRS-a.

Kod učenika osmih razreda najbolji su bili Lara Semeš i Renato Krpan. Nakon srebrne medalje na juniorskoj europskoj olimpijadi, Lara je uvjerljivo pobijedila u C++. Renato je uzeo treće mjesto u C++ i odnio pobjedu u Logu, a brončani s EJOI 2020 Luka Protulipac, osvojio je drugo mjesto u C++.

- Zahvalni smo na brizi o mom Lovri, Savez nam zaista puno pomaže, rekao je tata Anđelko Tunjić i dodao da je ovaj rezultat (13 od 12) iznad svake razine poimanja izvanserijske uspješnosti i za državnu nagradu za doprinos školstvu. Uočljiv je dugogodišnji planski rad ZRS-a i njegovih izvanškolskih odgovornih mentora koji godinama rade na usavršavanju naše djece i prenose im svoja vrhunska znanja i iskustva s hrvatskih i međunarodnih natjecanja.

I u natjecanjima za učenike srednjih škola najbolje su bile škole čiji su učenici članovi Saveza. Tako su Marko Dorčić (1.r), Patrik Pavić (2.r) i Krešimir Nežmah (3.r) osvojili tri prva mjesta, Fran Babić (1.r), Ivan Jambrešić (2.r) i Bartol Markovinović (3.r) tri druga, a Jura Hostić (3.r) treće mjesto.

- Fran me je na pripremama mlatnuo u pingiću, a ja sam mu na državnom uzvratio u C++, rekao je pobjednik Marko Dorčić.

Vrhunski model za poticanje darovitih

Savez je uz potporu Grada Zagreba na različite načine poticao darovite.

- Uoči početka prošle školske godine održali smo ljetni kamp, a nakon toga i brojna vlastita natjecanja i radionice i pripreme za županijsko i državno natjecanje te nekoliko završnih mini kampova na Sljemenu, u razdoblju od veljače do listopada, rekao nam je Filip Mravunac koji pomaže u organizaciji brojnih aktivnosti Saveza.

Ovogodišnja državna natjecanja i smotre nisu završena u predviđenim terminima u proljeće ove godine, ističe tajnik Saveza Zdravko Škokić i dodaje da je upravo ZRS jedina organizacija koja je uputila obrazloženi zahtjev te inicijativu i javnu zamolbu da se natjecanja i smotre nastave i završe kako učenici ne bi ostali bez priznanja i nagrada za izvrsnost, a država bez jedne sezone olimpijada izvrsnosti u školskom sustavu.

Zagrebački računalni savez je neprofitna organizacija koja okuplja školsku djecu i mladež. U ljeto 1999. krenuli su s projektom „Za hrvatsku darovitost“, a Grad Zagreb već više od dvadeset godina podupire izvanškolske aktivnosti koje organizira i provodi Savez. Za vrhunski doprinos u poticanju darovitosti Grad je dodijelio Savezu i najviša priznanja, Nagradu i Medalju Grada Zagreba.

- Zahvalni smo roditeljima što nam povjeravaju svoje bisere, i dovode ih čak i u željezničku modelarnicu gdje pokraj maketa programiraju. Nadamo se da će i ovi rezultati ponovno naglasiti važnost programiranja, a mi ćemo ustrajati da nakon dvadeset i jedne godine zaslužimo dodatnu pažnju i potporu gradonačelnika kako bi napokon uredili programerski dom i ostvarili projekt Centra mladih programera, rekao nam je Zdravko Škokić.

Vjerojatnost da u bilo čemu netko postigne sve pobjede, ili 12 pobjeda od mogućih 12 - jednostavno se čini znanstveno fantastikom, a mlade programerke i programeri već treći put u trinaest godina postižu više pobjeda nego što ima ploča za natjecanje.