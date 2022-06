Novinar uhićen na Desincu: To je bio policijski teror koji je valjda prihvatljiv u zaostalim državama

Mate Prlić, novinar i suvlasnik Dalmatinskog portala, uhićen je i u istražnom je zatvoru bio mjesec dana zajedno s navijačima Hajduka osumnjičenima za sukobe s policijom na odmorištu Desinec. Prlić, nije ni na kakav način sudjelovao u neredima. Nakon izlaska iz istražnog zatvora Mate Prlić se oglasio na Dalmatinskom portalu.

"Iako bih želio nastaviti živjeti kao da ovih mjesec dana nije ni bilo, nakon iskustva iz Remetinca, moram napisati ovaj tekst. Prije svega da se zahvalim svima koji su pomogli mojoj i obiteljima ostalih pritvorenih nakon utakmice s Dinamom i nereda na Desincu. I da kažem da je apsolutno netočno da sam bio na krivom mjestu u krivo vrijeme. Bio sam točno na pravom mjestu u pravo vrijeme, uvjeren sam da na nijednom drugom mjestu na ovom svijetu ne bih bio korisniji nego što sam bio upravo u zatvoru. A evo i zašto...

Navijači naprave glupost, mediji to jako poprate, političari zgroženi daju izjave kako treba omogućiti da roditelji s djecom u miru dolaze na stadione, sud zalijepi velike kazne. Navijačima su novinari krivi za sve, ide nova tura njihova izjednačavanja s crvima... Poznato? Ne poznato, dosadno već.

I sad se novinar koji je tu večer trebao na svečanoj večeri primiti zahvalnicu Rotary kluba Split zbog praćenja njihovih akcija na Dalmatinskom portalu, ali je radije odabrao ispratiti Hajduka u zadnjem kolu, našao u sobi od 20-ak kvadrata s desetak privedenih navijača, nekoliko Zagrepčana zatvorenih zbog nasilja u obitelji, dva Afganistanca i pet-šest Kubanaca (ne znam kako su se našli u Bosni, odakle su htjeli ilegalno kroz Hrvatsku negdje dalje ići).

Zbog posla sam pratio sve izvještaje iz Ukrajine, a scena kakva mi je bila pred očima u toj prostoriji nalikovala je onima s ratišta. Navijači su dolazili slomljenih ruku, zavijenih glava, krvavih nogu... Kako sam na Desincu prespavao dobar dio nereda, u toj stanici sam čuo da su policajci pucali po navijačima pravim mecima, što mi je bilo nevjerojatno, računao sam da su gumeni, ali kad su nas spojili s drugim privedenim hajdukovcima, tek onda sam dobio cijelu sliku, onu koja se u tom trenutku nije mogla probiti do šire javnosti. Navijači izbjegavaju komunikaciju s medijima, većina informacija dolazi od policije, a novinari, kao što sam i ja radio, ih prenose, to im je posao. Da su prvog dana čuli svjedočenja navijača, vjerujem da bi se ovaj incident gledao iz drugog kuta jer na Desincu se dogodio policijski teror koji je valjda prihvatljiv u nekim zaostalim državama ili prošlim vremenima. Navijači su napravili glupost (blokiranje autoceste, nasrtaj na malobrojniju policiju) za koju su zakonom zapriječene određene kazne, taj čin nema smisla opravdavati ni relativizirati, ali normalnoj državi bi alarmantno trebalo biti ono što se dogodilo par minuta kasnije kada je došlo policijsko pojačanje koje je brzo 'uspostavilo red", piše Prlić.

"U Remetincu su završili i navijači koje je pokupila Hitna pomoć, kao i momci kojima je rečeno da idu u stanicu u svojstvu svjedoka pucnjave. Broj ozlijeđenih policajaca se tijekom te sporne večeri povećavao, došao sve do 20, ali nije to bila posljedica torcidaškog napada (osim njih nekoliko), već prijavljivanja zbog, vjerojatno, opravdavanja ispaljivanja na desetke metaka. Na prvom ročištu su odvjetnici osumnjičenih naveli da nisu opisane ozljede policajaca. Mogli su iz policije izvijestiti medije i da je ozlijeđeno 100 službenih osoba, svi bi to objavili, uključujući i moj Dalmatinski portal", dodaje Prlić.

"Na jednom od ročišta, jedan od osumnjičenih navijača je 'pukao' nakon što je čuo iskaz policije da je došla pomoći ranjenom navijaču, te je sutkinji kazao: 'Dok smo ležali na tlu, policajac je rekao da se zarekao ubiti jednog tovara. Drugi mu je, šetajući kraj nas nekoliko vezanih, odgovorio: Biraj kojega ćeš'. Inače, mladići koji su pomagali tom propucanom navijaču su palicama potrpani u vozilo, odnosno dogodilo se totalno suprotno od ikakvog pružanja pomoći od strane policajca.

Zbog svega ovoga je dobro da sam završio u zatvoru jer teško da bih i ja vjerovao da sam u gradu čuo sve ove stvari. Dobro je da sam završio u zatvoru jer sam vidio kako se nekoliko jedva punoljetnih mulaca, kojima je ovo bilo prvo ili jedno od prvih gostovanja, psihički raspadaju te sam im, vjerujem, sa svoje 43 godine pomogao da izdrže tih mjesec najgorih dana u njihovim životima", piše Prlić.

Podsjetimo, Izvanraspravno vijeće velikogoričkog Županijskog suda pustilo je u srijedu 25 navijača Hajduka, osumnjičenih za sukobe s policijom na odmorištu Desinec, da se brane sa slobode na zahtjev tužiteljstva koje je predložilo da im se istražni zatvor zamijeni mjerama opreza.

Riječ je o 25-orici navijača koji se i dalje sumnjiče za sudjelovanje u neredima, a uglavnom je riječ o osobama mlađe životne dobi koje ranije nisu kazneno ni prekršajno osuđivane.

