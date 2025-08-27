Muškarac odglumio utapanje pa završio iza rešetaka: Umjesto na dnu jezera, bio je u drugoj državi s drugom ženom

Muškarac iz Wisconsina, suprug i otac, za kojeg su vlasti rekle da je lažirao vlastitu smrt na jezeru i pobjegao iz zemlje, osuđen je na 89 dana zatvora, što je isti broj dana koliko je bio nestao, odlučio je sudac. Ryan Borgwardt (45) pojavio se na sudu u utorak, gdje je priznao krivnju bez osporavanja za prekršaj ometanja policajca te primio svoju kaznu. Iako su i tužiteljstvo i obrana preporučili 45 dana zatvora, sudac je odredio 89 dana, pozivajući se na broj dana koliko je trajala njegova obmana, piše abc news. Maksimalna kazna za to kazneno djelo iznosi devet mjeseci zatvora.

"Duboko žalim zbog postupaka koje sam učinio te noći i zbog sve boli koju sam nanio svojoj obitelji i prijateljima", rekao je Borgwardt na sudu. "On je ovdje i preuzima odgovornost za svoje postupke", dodao je odvjetnik obrane Erik Johnson. Borgwardt je bio optužen da je namjerno naveo vlasti na vjerovanje da se utopio u kolovozu 2024. Borgwardt je istraživao i proučavao kako uspješno nestati i vjerovao da velika dubina Green Lakea znači da tijelo neće isplivati, reklo je tužiteljstvo na sudu u utorak. Potom je otputovao u Gruziju, gdje je započeo život sa ženom koju je upoznao na internetu, naveli su tužitelji.

Nestanak je započeo 11. kolovoza, kada je Borgwardt poslao poruku supruzi da okreće kajak na Green Lakeu i da će se uskoro vratiti na obalu no kući se nikada nije vratio, rekli su službenici. Ekipe su pronašle njegov prevrnuti kajak i prsluk za spašavanje, a vlasti i volonteri tjednima su pretraživali jezero. U listopadu su istražitelji otkrili da je Borgwardtovo ime evidentirano u Kanadi od strane policije dva dana nakon njegova nestanka, rekli su dužnosnici. Također su saznali da je Borgwardt komunicirao sa ženom iz Uzbekistana.

Ostalo sumnjivo ponašanje uključivalo je brisanje povijesti preglednika na dan nestanka, raspitivanje o prebacivanju sredstava u strane banke, dobivanje nove putovnice i sklapanje nove police životnog osiguranja, rekli su službenici. Policija je uspostavila kontakt s Borgwardtom u studenom. Otac iz Wisconsina vratio se u SAD u prosincu te je optužen.