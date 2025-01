Može li Hrvatska do 3 posto BDP-a za obranu? Evo što kaže Anušić, najavio i 'pojačanja' za HTM

Ministar obrane Ivan Anušić kazao je u petak da je Hrvatska dosegnula izdvajanje u obranu od minimalno dva post BDP-a, a moći će povećati ulaganje i na tri posto bude li to zatraženo na sastancima NATO-a. "Hrvatska će moći odgovoriti na zahtjev od tri posto, ali nije to tako jednostavno. Ogromni su novci u pitanju, ali i ogromni procesi u kojima vi možete na kraju ostvariti tih tri posto. Hrvatska će svakako pratiti smjernice NATO saveza", rekao je Anušić u Splitu nakon svečane primopredaje novog obalnog ophodnog broda Hrvatskoj ratnoj mornarici. Sve članice NATO-a osigurale su barem dva posto BDP-a za obranu, dodao je Anušić, no uskoro bi novoizabrani američki predsjednik Donald Trump mogao zatražiti povećanje ulaganja na tri posto BDP-a.

"Modernizacija kopnene vojske, zrakoplovstva i ratne mornarice idu u smjeru u kojem želimo i u okviru od dva posto. Ako bude potrebno tri posto i tako se dogovorima na sastancima, u redu, pratit ćemo taj zahtjev", kazao je resorni ministar. Kada je riječ o modernizaciji i opremanju vojske, Hrvatska u to ulaže 29 posto sredstava od spomenutih dva posto BDP-a, ističe Anušić. Uz to, najavio je nastavak modernizacije nabavom ratnih brodova korvete.

"Vrlo brzo izvijestit ćemo javnost u kojem ćemo ih vremenskom periodu moći isporučiti Hrvatskoj ratnoj mornarici, koja će biti cijena te gdje će se graditi. U procesu smo odabira najpovoljnijeg ponuđača isporuke. Jedan od uvjeta je da se dio gradi u našem brodogradilištu", izjavio je. Nakon izvršene primopredaje obalnog ophodnog broda "Umag", čeka se isporuka još tri takva broda. Ministar obrane rekao je da je ugovor s izvođačima potpisan 2014. godine, a faza je dovršenosti tih brodova oko 55 posto.

Što se tiče izmjena zakona o obrani i službi u oružanim snagama, Anušić je kazao da prvo moraju ići u javno savjetovanje, dok će se pred saborskim zastupnicima naći u ožujku. "Radi se o zakonu koji se mora donijeti da bi se omogućilo provođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Nadam se da ćemo ga od 1. lipnja moći primijeniti na teritoriju cijele Hrvatske", rekao je ministar.

