Može li demokracija uspješno regulirati platforme? Sve više medija napušta Muskov X: 'Negativne strane su prevladale'

Mediji su počeli napuštati X, bivši Twitter, koji je nekoć bio omiljena platforma globalnih medija, a sada ga se optužuje da omogućava širenje dezinformacija pod svojim vlasnikom Elonom Muskom, saveznikom izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše francuska novinska agencija Afp. Navevši kao razlog "grubu i ekstremnu" atmosferu, švedski lijevo-liberalni list Dagens Nyheter (DN) je u petak postao treći veći medij koji je prestao objavljivati svoje članke na društvenoj platformi.

"Otkako ju je preuzeo Elon Musk, platforma se sve više stopila s njegovim i Trumpovim političkim ambicijama", rekao je glavni urednik Peter Wolodarski. Britanske dnevne novine lijevog centra Guardian, već su u srijedu najavile da više neće objavljivati sadržaj na svojim službenim računima na X-u, koji su nazvale "toksičnim". Španjolski list Vanguardia je dan kasnije učinio isto, rekavši da će radije izgubiti pretplatnike nego ostati na "dezinformacijskoj mreži".

Nekoliko korisnika se još 2022. pitalo treba li ostati na Twitteru kada je Musk, poduzetnik poznat po automobilskoj kompaniji Tesla i svemirskoj tvrtki SpaceX, kupio platformu i drastično smanjio moderiranje sadržaja u ime slobode govora. Pitanje se ponovo pojavilo otkako je Trump ovog mjeseca pobijedio na američkim predsjedničkim izborima, pri čemu ga je Musk aktivno podržavao.

'Uznemirujuć sadržaj'

"Očekujem da će se više izdavača razići s X-om", rekao je Stephen Barnard, specijalist za medijske manipulacije na američkom sveučilištu Butler. "Koliko njih će to učiniti vjerojatno ovisi o postupcima koje će X, Musk i Trumpova administracija poduzeti vezano za medije i novinarstvo", kazao je. Trumpov tim je Muska, najbogatijeg čovjeka na svijetu, odabrao da predvodi novo ministarstvo za učinkovitost vlade.

Guardian ima gotovo 11 milijuna sljedbenika na društvenoj mreži, no rekao je da su "negativne strane prevladale nad koristima od prisustva na X-u". Britanski list je rekao da se na platformi promiče ili pronalazi "često uznemirujuć sadržaj", izdvojivši "krajnje desne teorije urote i rasizam". Takav odnos medija prema platformi u očitoj je suprotnosti s entuzijazmom koji je Twitter prouzročio 2008. i 2009.

Mediji su tada smatrali da moraju biti prisutni na mreži kako bi uspostavili izravan kontakt sa svojim publikama te stručnjacima i donositeljima odluka. Tamo su "izgradili brendove, razvili nove prakse izvještavanja, stvorili zajednice, ojačali javni angažman", kazao je Barnard. Istovremeno, proširili su utjecaj Twittera.

'Žanju što su sijali'

Međutim, ta veza koja je sve više ličila na simbiozu je možda bila štetna za medije, smatra Mathew Ingram, bivši glavni autor časopisa Columbia Journalism Review. "Mnogi izdavači su odustali od komentara čitatelja i drugih oblika interakcije te su u biti taj posao izdvojili na društvene medije poput Twittera", kazao je. "Do te mjere da sada žanju ono što su sijali".

Kritike na račun Twittera starije su od Muskovog preuzimanja, a bile se usredotočene na arhitekturu mreže koja je naizgled favorizirala svadljive rasprave i ogorčenje. Također se smatralo da mreža pruža neuravnoteženu sliku društva te da naginje uglavnom ljudima s većim prihodima i aktivistima. Nisu jasne točne posljedice odluke medija, koji se već nalaze u gospodarskoj krizi, da napuste X, no već očekuju pad čitanosti.

"Vjerojatno ćemo izgubiti pretplate jer se neki čitatelji pretplaćuju nakon što vide vijest na društvenoj mreži", rekao je šef La Vanguardije Jordi Juan za AFP. No, Barnard smatra da će ti gubici biti ograničeni jer "X dovodi relativno mali promet za portale u usporedbi s drugim platformama". U listopadu 2023., šest mjeseci nakon što je američki javni radio NPR napustio Twitter, izvješće zaklade za novinarstvo Nieman je učinke tog postupka na promet ocijenilo kao "zanemarive".

Čini se da od medijskog egzodusa s X-a ima koristi Bluesky, decentralizirana društvena platforma koja nudi mnoge funkcionalnosti poput bivšeg Twittera. Bluesky je u petak objavio da je dobio milijun korisnika unutar 24 sata. No, njegovih 16 milijuna korisnika je i dalje znatno manje od onih na X-u, za koje se procjenjuje da ih ima nekoliko stotina milijuna. "Strogo govoreći, nema alternative za ono što danas nudi X", rekao je Vincent Berthier, čelnik tehnološkog odjela Reportera bez granica za AFP.

"No, možda ćemo ih morati izumiti". Berthier je odlaske s X-a nazvao "simptomom neuspjeha demokracija da reguliraju platforme". Musk možda predstavlja "radikalno lice ove informacijske noćne more", smatra Berthier. "No, problem je znatno dublji".