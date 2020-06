Most predstavio nositelje, na listi stranke i reper Ante Cash

Liste su to čestitih i kvalitetnih ljudi i apsolutno svaka od tih 150 osoba ima puno pravo predstavljati glas ljudi iz Hrvatske, i to običnih ljudi, a ne elita ili partije – kazao je jučer na Markovu trgu predsjednik Mosta Božo Petrov, a onda krenuo s predstavljanjem nositelja po jedinicama. U prvoj i drugoj, kao što je već otprije poznato, prva će imena biti supružnika Marije Selak Raspudić i Nine Raspudića, dok će treću nositi Denis Grgurović.

– U prvoj izbornoj je sveučilišna profesorica koja se bavi kulturom, medijima i obrazovanjem te utjecajem na društvo, a u drugoj sveučilišni profesor, kolumnist poznatiji po krilatici “svoj, ali vaš”. Nositelj u trećoj jedinici bit će liječnik i kirurg koji se želi boriti za temeljitu reformu zdravstva jer Hrvatska ima dobre liječnike, ali treba poboljšati sustav – govorio je o svojim uzdanicima Božo Petrov, koji je kao nositelja četvrte predstavio Petra Kopunovića Legetina, osiječkog vijećnika. Prvo ime pete, još jedne slavonske jedinice, bit će gradonačelnica Iloka Marina Budimir. Šesta nije nikakvo iznenađenje kod Mosta jer povjerena je opet ona političkom tajniku stranke Nikoli Grmoji, i to zato, kaže Petrov, jer je on “najbolje pokazao što znači opravdati mjesto u Hrvatskom saboru i boriti se za interese građana te biti njihov gla”. Sedmu nosi Zvonimir Troskot, iako se, prije njegova priključenja stranci, isprva nagađalo da će prvi biti Mostov saborski zastupnik Marko Sladoljev.

Prvo je mjesto osme rezervirano za vjeroučitelja Marina Miletića, a deveta i deseta provjereni su Mostovi kadrovi Miro Bulj i Božo Petrov. U dijaspori Most ide sa Slavenom Ragužem. Što se same predaje listi Državnom izbornom povjerenstvu tiče, to će Most napraviti u utorak, a kako doznajemo, i ova se stranka odlučila prikupiti neka poznatija imena koja se dosad nisu našla u politici. U drugoj će se jedinici, tako, na četrnaestom mjestu kod Mosta naći Ante Andrija Vlašić poznatiji kao reper Ante Cash.