Most osvojio 15 vijećničkih mandata te šest nezavisnih mandata u kotarevima

Prema službenim rezultatima izbora za splitska vijeća kotareva i mjesnih odbora Most nezavisnih lista osvojio je 15 vijećničkih mandata te šest nezavisnih mandata u kotarevima. Most je osvojio tri vijećnička mandata u Sirobuji, dva mandata u Slatinama, Brdima i Plokitama te jedan mandat u Kmanu, Kocunaru, Pujankama, Ravnim njivama, Sućidaru i Žnjanu. U Mostu ističu kako su do tog rezultata došli "bez predizbornih koalicija, transparentno i jasno".

Most nezavisnih lista dobio je 1239 glasova, a nezavisne liste uz potporu Mosta 467 glasova.

- Ponosni smo na ostvareni rezultat i mislim da je sada svima jasno da je Most nezavisnih lista, nakon HDZ-a i SDP-a, treća najvažnija politička opcija u Splitu. Mislim da je ovako dobrom rezultatu pridonijela činjenica što smo iznijeli realne, konkretne i izvedive planove za svaki kotar, nismo se bavili populizmom i nerealnim obećanjima. Naši birači točno znaju koje ćemo ideje i projekte zastupati. Ovim putem obećajem svim građanima Splita – nećemo odstupiti niti milimetar u borbi za boljitak našeg grada. Radit za Split naša je bit! - rekao je Ante Čikotić, Mostov vijećnik u Gradskom vijeću grada Splita.

- Pri odabiru kandidata najvažnija nam je bila stručnost, ljubav prema Splitu i spremnost na predan rad kako bi naš grad zasjao u punom sjaju. Mnogi su često minorizirali rad kotarskih vijećnika, međutim Most je pokazao da na svim razinama vlasti jednako marljivo radi i postiže rezultate. Posve sam siguran kako je ovo samo početak za splitski Most, građani su prepoznali naš rad i u budućnosti ćemo bilježiti sve bolje rezultate - zaključio je Čikotić.

