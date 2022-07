'Most je prvo što vidim kad se probudim! A tek onda ugledam suprugu...'

S terase u Komarni, u domu obitelji Dragobratović, pratili smo iz daljine kako se otvara Pelješki most. Na stolu čaše, slavi se. Kako i ne bi...

– Sad je cijela zemlja i za naše mjesto Komarnu čula. Rodio sam se tu gore, možda tri kilometra u brdo. I cijeli život proveo u Komarni. Prošao sam cijeli svijet, ali tu na ovoj terasi je najljepše. Nema boljeg – govori Mate Dragobratović (62). Nekoć je bio glavni u tom kraju, od Neuma do Opuzena... I na njegovoj je kući osvanuo prvi natpis “apartmani” prije tridesetak godina.

Kako je prije pola stoljeća izgledalo u Komarni, u doba vašeg djetinjstva?

– Živjelo se teško. Ali bili smo jedinstveni, držali smo se zajedno. Jelo se tko je što imao, bila je tu pokoja kokoš, a netko je imao svinje, kravu, ovce. Moji su bili u New Yorku godinama... – govori.

Video: Vatromet nakon svečanosti otvorenja Pelješkog mosta

Susjedi su im, otkako se most počeo graditi – Kinezi.

– Naučili su nas jesti kineskim štapićima, pa smo mi njih učili hrvatski. Sad će nam nedostajati kada odu – govori supruga Ivana.

Mate u šali pokaže na most pa kaže:

– Pelješki most prvo je što iz kreveta vidim kad se probudim je! A tek onda ugledam suprugu... – kaže, a smije se i Ivana.

Hoćete li se sad družiti sa susjedima preko puta u Brijesti, prije ste bili daleko jedni od drugih, a sad vas most spaja?

– Apsolutno! Ne da ćemo se družiti, već ćemo se i natjecati čije je vino bolje, naše u Komarni ili njihovo u Brijesti. Kategorije će biti – mali plavac, pošip i rukatac!

Koliko je ljudi zimi u Komarni?

– Možda 15 obitelji, ako je stotinu duša tu zimi, puno sam rekao. Inače, meni je djed bio iz Brijeste – govori Mate.

U mjestu butiga ‘Korni’ i istoimeni kafić. Dolje na rivi mještani razgovaraju dok se turisti kupaju. Klinci su sa zastavama s barkama već nekoliko puta išli do mosta i natrag. Veseli su svi, virkaju, broje trokute koje vide s mosta. Od šest, vide ih – tri. Malo im brdo skriva cijeli most.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

– Strahovito smo ponosni na most. Vidite, bliže nam je bolnica u Dubrovniku. Ljeti bi, zlu ne trebalo, vozio helikopter koji bi dolazio iz Metkovića, a sad će i hitna medicinska pomoći moći voziti onoga kome pozli. Ma najponosniji smo danas u cijeloj Europi – govore.

Je li koji Kinez postao zet u Komarni?

– Nije još! A zgodno je da su radnici iz Kine većinom bili iz Wuhana, a kod nas u mjestu korone gotovo i nije bilo.

Jesu li popili bevandu s vama?

– Pa tko bi nas odbio, neće ni Kinezi – govore u Komarni.

More je ovdje bistro i čisto, prije automobila već su se prve kupačice okušale u plivanju do pilona. Ali, nije za preporuku, prolazi se brodicama. Bolje je ostati na plaži pa most gledati iz daljine i guštati. To je sad jedan od najljepših pogleda na Jadranu.