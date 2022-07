'Pelješki most odražava prijateljske odnose Kine i Hrvatske, a i odraz je suradnje Kine i EU'

Vatrometom i vožnjom automobila Nevera s jedne i Nike Pulića u svom automobilu s druge strane, sve uz pucnjavu Dubrovačkih trombunjera i zvonjavu svih crkvenih zvona u Dubrovačkoj biskupiji otvoren je Pelješki most.

Na svečanosti otvorenja Pelješkog mosta, preko video veze, obratio se kineski premijer Li Keqiang.

Obraćanje prenosimo u cijelosti.

"Poštovani premijeru Andreju Plenkoviću, dragi prijatelji iz medija, dame i gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo prisustvovati svečanoj ceremoniji puštanja u promet veličanstvenog Pelješkog mosta. U ovom trenutku dijelim sličan osjećaj sa svim prisutnim, odnosno iskrenu radost zbog završetka radova izgradnje mosta, prema ugovorenom roku kao i zbog njegova puštanja u promet.

Prije svega, dopustite mi da u ime Vlade Narodne Republike Kine i u svoje ime uputim srdačne čestitke Vladi Republike Hrvatske i hrvatskom narodu te iskrene pozdrave kineskim tvrtkama,odnosno izvođačima radova na mostu te osobama iz raznih zemalja koje su sudjelovale u ovom projektu.

Video: Iznenađenje za povijesno spajanje Hrvatske: Krila oluja izvela akrobaciju iznad Pelješkog mosta

Još prije tri godine, prilikom mogo posjeta lijepoj Hrvatskoj, premijer Plenković i ja smo zajedno, pod kišom, obišli gradilište Pelješkog mosta i zajedno pritisnuli dugme zabijača stupova za glavni stup mosta. Od tada, unatoč višestrukim iskušenjima kao što su loše vremenske prilike, epidemija COVID-19 i potresi, izgradnja mosta je uz savladavanje mnogih poteškoća završila po planu i most se može pustiti u promet, što je doista zadivljujući uspjeh.

Pelješki most odražava prijateljske odnose Kine i Hrvatske. Most je spojio sjever i jug Hrvatske i ne samo što je znatno skratio vrijeme putovanja te ostvario i dugogodišnji san lokalnih stanovnika, znatno olakšao tokove ljudi i roba i što će snažno poticati hrvatski gospodarski i socijalni razvoj i povećanje životnog standarda građana, nego će i učvrstiti prijateljstvo naroda Kine i Hrvatske. Stoga možemo reći da je to most promicanja prijateljstva Kine i Hrvatske.

No, most je također odraz suradnje Kine i Europske unije jer su kineske tvrtke projekt dobile javnim natječajem u pravednoj konkurenciji. U skladu s tržišnim načelima i EU pravilima. Time je ostvareno uspješno spajanje sredstava, standarda, opreme i materijala iz Kine i Europske unije. Štoviše, to postaje uzor obostrane komplementarne suradnje Kine i EU. Među graditeljima mosta nisu samo tvrtke iz Kine, nego i više od 100 tvrtki iz zemalja Europske unije. To nam daje inspiraciju da zemlje različitih povijesnih i kulturnih nasljeđa apsolutno mogu udružiti svoje snage u solidarnoj suradnji i postići efekt „jedan plus jedan može biti više od dva“.

VIDEO Plenković: 'Ovo je svehrvatski i nadstranački projekt. Projekt ponosa i projekt generacije'

Klina i EU su sveobuhvatni strateški partneri. Kina uvijek pristupa odnosima s EU dugoročno i na strateškoj razini rado vidi jedinstvenu i prosperitetnu Europu, stalno se zalaže za suradnju i međusobno učenje na temelju međusobnog uvažavanja ravnopravnosti što odgovara suštinskim i dugoročnim interesima Kine i EU.

Most nam donosi vjeru i nadu. Unatoč tome što se svjetsko gospodarstvo trenutačno nalazi pod ozbiljnim udarima kao što je epidemija COVID-19 i geopolitički sukobi, gospodarska globalizacija je još uvijek nezaustavljiv povijesni trend. Put otvorene suradnje i dalje ima svijetlu budućnost, on je pravi smjer ostvarivanja uzajamnih , zajedničkih i višestrukih koristi.

I Kina i EU predstavljaju važne političke snage i vodeće su globalne gospodarske sile. Obje strane podržavaju slobodnu i pravednu trgovinu. Međusobnom suradnjom ne samo da će poticati vlastiti razvoj nego će pridonijeti razvoju i napretku čovječanstva. U sadašnjim okolnostima obje strane trebaju zajedno čuvati multilateralni trgovinski sustav utemeljen na pravilima, sa Svjetskom trgovinskom organizacijom u središtu, kako bismo zajedno gradili otvoreno svjetsko gospodarstvo.

Dame i gospodo, ove godine se obilježava 30. godišnjica uspostave diplomatskih odnosa Hrvatske i Kine. Pelješki most dodaje novo zemljopisno obilježje prijateljstvu naših dviju zemalja i njihovih naroda. Iskreno se nadam da će Pelješki most, ta šarena duga, ne samo dati novo svjetlo blagostanju i životu Hrvatske nego i unaprijediti odnose i suradnju Kine i Hrvatske kao i Kine i Europske unije u budućnosti. Hvala svima!“.