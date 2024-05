Mora 10 mjeseci u zatvor, a pet godina ne smije raditi kao policajac

R. V. (26), trenutačno nezaposleni policajac, na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora zbog primanja mita i zloporabe položaja i ovlasti. Od izrečene kazne, 10 mjeseci mora provesti iza rešetaka, a ostatak mu se mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od četiri godine. Izrečena mu je i mjera zabrane obnašanja dužnosti policajaca u trajanju od pet godina, oduzeta mu je protupravna imovinska korist od 100 kuna (13,27) eura te mora platiti i 200 eura troškova sudskog postupka.

Riječ je, inače, o slučaju u kojem je suoptuženik R. V. bio Dorian Mraković, koji je prije nekoliko mjeseci, s Kristijanom Knegom nepravomoćno oslobođen optužbi u slučaju ubojstva Tomislava Sablje u travnju 2023. No Mraković je u kolovozu lani priznao krivnju za primanje mita te se nagodio s USKOK -om. Po toj nagodbi bio je osuđen na 11 mjeseci zatvora koje su mu zamijenjene radom za opće dobro. Osim toga izrečena mu je i novčana kazna od 1040 eura, oduzeto mu je mito od 100 kuna, a izrečena mu je i zaštitna mjera kojom mu se potpuno zabranjuje obavljanje policijskog posla u trajanju od 10 godina. Ta je presuda u međuvremenu postala pravomoćna, a tijekom suđenja R. V. i Mraković je bio svjedok.

Prema optužnici, R. V. i Mraković su se teretili da su 16. rujna 2021. 21.47 u Ulici Dubrava kod kućnog broja 76, bili u autoophodnji koja je kontrolirala promet. USKOK ih je teretio da su prema ranijem dogovoru, zaustavljali vozače, tražeći od njih novac za neprijavljivanje prekršaja. Zaustavili su Renault Twingo zagrebačkih oznaka, a vozaču tog automobila Mraković je kazao da je vozio tramvajskom prugom te da nije bio vezan. Prema optužnici, Mraković je vozaču kazao da su to prekršaji za koje su propisane novčane kazne koje su manje ako plati odmah. Vozač mu je odgovorio da je svjestan da je počinio prekršaje, no rekao je da nema kod sebe novac za plaćanje kazne jer je student. No Mraković ga je tada, prema optužnici, tražio da im da nešto novca "za kavu" navevši da mu u tom slučaju neće naplatiti kaznu. No vozač je ponovio da nema novca, pa su ga pustili, a kako bi prikrili što su radili, zaustavljanje vozača i počinjene prekršaje nisu službeno zaveli.

Mrakovića i R. V. teretilo se i da su isti dan, malo kasnije, oko 22 sata zaustavili Mercedes CL- 500 zagrebačkih oznaka, čiji je vozač tijekom vožnje telefonirao. Kazali su mu da je kazna za taj prekršaj 400 kuna, no da će se kazana prepoloviti ako je plati na mjestu. Ni ovaj vozač nije kod sebe imao novac, no rekao je da će u pratnji policajaca otići do bankomata, na kojem je podigao 400 kuna. Od toga iznosa je 200 kuna dao je R. V.. Vozač se poslije toga odvezao bez da je dobio potvrdu o plaćanju kazne, R. V. i Mraković su tih 200 kuna podijelili, a ni ovaj prekršaj nisu naveli u službenom izvješću.

Obrazlažući nepravomoćnu presudu, sutkinja Željka Skomeršić kazala je da R. V. nije osporavao da je bio u vozilu, no osporavao je da je primio mito. Međutim, sudsko vijeće njegovoj obrani nije vjerovalo jer su ga demantirali svjedoci, uključujući i Mrakovića. Cijeli je događaj inače mobitelom snimila i jedna slučajan svjedokinja, koja je to prijavila policiji. A kada je dežurni operater nazvao R. V. da provjeri jesu li on i Mraković zaustavili kojeg vozača, Vlajić je kazao da nisu.

- Da je sve bilo u redu, optuženik ne bi imao razloga to postupanje skrivati od dežurnog operatera. Optuženikovu obranu dodatno ruši i Mrakovićev iskaz jer nisu uzeli osobne podatke vozača, pa im ni naknadno nisu mogli napisati kazne, s obzirom na to da je optuženi tvrdio kako je mislio da će kaznu napisati Mraković. Nadalje, događaj je i snimljen, snimka je pregledana u sudnici, pa se na njoj vidi da jedan od vozača prilazi vozilu sa suvozačeve strane gdje je sjedio optuženik te mu kroz prozor daje novac - navela je sutkinja u obrazloženju.

R. V. je olakotno je bilo što je neosuđivan, iako je to po stavu suda samorazumljivo s obzirom na to da je policajac. Otegotno mu je bilo što je bio ubrojiv, što su u razmaku od 15 minuta počinjena dva djela, što ukazuje na odlučnost u činjenju kaznenih djela, te što je u siječnju 2023. i sam prekršajno kažnjen zbog prometa.

