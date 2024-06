Teško ozlijeđena dva maloljetnika u Istri: Jednog udario automobil, drugi pao s bicikla

U prometnim nesrećama koje su se u subotu dogodile u Puli i Umagu teško su ozlijeđeni maloljetni biciklist i pješak, pa je istarska policija pozvala sve sudionike u prometu da vode računa o svojoj sigurnosti i poštuju prometne propise.

Maloljetnik je u Puli, upravljajući oko 18 sati biciklom nogostupom Ceste prekomorskih brigada bez uporabe zaštitne kacige i na mjestu gdje ne postoji biciklistička staza, izgubio nadzor nad biciklom i u padu zadobio teške tjelesne ozljede te je prevezen u pulsku Opću bolnicu.

Umaška policija je pak evidentirala prometnu nesreću u kojoj je maloljetnik zadobio teške ozljede dok je nepropisno prelazio kolnik. Trčeći preko kolnika Obale Josipa Broza Tita na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza, došlo je do sudara s automobilom pulskih registracijskih oznaka kojim je upravljala 31-godišnjakinja te je maloljetnik zadobio teže ozljede. Istarska policijska uprava stoga poziva sve sudionike u prometu da vode računa o svojoj sigurnosti i da poštuju prometne propise.

Bez obzira na to što je zaštitna kaciga obavezno propisana za osobe mlađe osobe od 16 godina, preporučujemo da i ostali vozači bicikala koriste zaštitne kacige, s obzirom na to da su kod pada ili u prometnoj nesreći najčešće ozljede glave vozača bicikla, koje su u određenim slučajevima dovele i do smrtnih ishoda, ističu u policiji.

