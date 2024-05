Vozač iz Slavonskog Broda na Krku zasad "zaradio" osam kazni po 1320 eura

Vozač A. N (49) iz Slavonskog Broda vjerojatno je hrvatski rekorder po broju prekršajnih osuda i ukupnom iznosu izrečenih kazni, a da to ni sam ne zna. Zasad ih ima osam, svaku na 1320 eura, svaki put i tromjesečnu zabranu vožnje te još i osam puta po 13,27 eura troškova postupka, dakle ukupno 10.560 eura kazni i 106,16 eura troškova (oko 80.000 kuna).

S tim da nije isključeno da ih ima još, s obzirom da je od 24. kolovoza do 22. rujna 2022. u satima iza ponoći svaki put na istom mjestu u Dragi Bašćanskoj kod broja 5 na Krku zatečen kako upravlja "renaultom" riječke registracije iako mu je vozačka dozvola poništena temeljem rješenja Policijske uprave Brodsko-posavske zbog prikupljenih 12 negativnih bodova. Pravo ponovnog polaganja vozačkog ispita imao je tek od 9. veljače ove godine.

Iz objavljenih presuda ne vidi se kako je A.N. zatečen premda se iz serijskih optužbi zbog uzastopnih prekršaja (24., 25., 27., 29., 31. kolovoza, te 5., 7. i 22. rujna) može zaključiti da nije policija svaki put noću dočekivala "mušteriju". Što je bilo kobno definitivno potvrđuje GoogleMaps iz rujna 2022. godine na kojem se vidi nadzorna kamera pričvršćena na stupu javne rasvjete uz cestu u Dragi Bašćanskoj kod broja 5. Zbog toga se može opravdano sumnjati da A.N. ima još prekršajnih predmeta.

Foto: Google Maps

To više, jer sudeći po dobi vozača i da je iz Slavonskog Broda, a svi prekršaji su se događali u noćnim satima u ljetnim mjesecima, zaključujemo da se A.N. u te sitne sate vraćao s posla radeći negdje na Krku. Naime, okolnosti se ne znaju jer u niti jednom od osam predmeta nije se odazvao uručenom pozivu da iznese svoju obranu kod sutkinje Općinskog suda u Crikvenici Stalne službe u Krku Branke Kolač. Pokušali smo se raspitati kod sutkinje ima li još predmeta protiv istog vozača, ali je nismo uspjeli kontaktirati.

Sutkinja je zaključila da postupak može okončati i bez njegove nazočnosti, a kako mu se presude nisu mogle uručiti ta je formalnost odrađena objavom presuda na e-oglasnoj ploči sudova tako da A.N. niti ne zna kako je i koliko puta kažnjen. Inače, sutkinja je vjerojatno koristila opciju "copy-paste" pri pisanju presude jer je u svakom od osam predmeta trebalo izmijeniti samo oznake predmeta i optužnog pijedloga krčke policije, te vrijeme počinjenja prekršaja, dok je sve ostalo identično.

Policija je optužne prijedloge podnijela u ožujku i travnju prošle godine, a sutkinja je presudila u siječnju i veljači pa kako presude nisu uručene dala ih je objaviti na e-oglasnoj ploči. Posljednji dan objave tih presuda istječe od 14. do 20 svibnja, od kada će početi teći osmodnevni rok za žalbu.

Što znači ako u tom roku A.N. ne podnese žalbe od 22. do 28. svibnja izrečene kazne postat će pravomoćne i tada počinje teći trogodišnji rok za njihovo izvršenje. Ako se žali A.N. se tada može nadati zastari prekršajnog progona u roku od četiri godine od počinjenja prekršaja dakle do kolovoza i rujna 2026. što s obzirom na opterećenost Visokog prekršajnog suda ne bi bilo posve beznadno.

