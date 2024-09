Monstrum iz Austrije Elizabeth nikada nije doživljavao kao svoju kćer: Ona je bila moja supruga i partnerica

Oduvijek sam znao da ono što činim nije u redu. Znao sam da moram biti lud da činim te stvari. Pa ipak, s vremenom mi je postalo normalno da živim taj drugi život u podrumu svoje kuće. Riječi su to koje je u izgovorio Josef Fritzl (74), čovjek za kojeg je preblago reći da je monstrum. Jer Fritzl je čovjek koji je 24 godine u podrumu svoje kuće u austrijskom gradiću Amstettenu držao svoju kćer Elizabeth. Zatočio ju je 1984., kada joj je bilo 18 godina, a dok ju je držao u podzemnom bunkeru koji je sam izgradio i u koji je njegovoj supruzi prilaz bio strogo zabranjen, zlostavljao ju je i tukao te silovao oko 3000 puta.

Nesretna djevojka svom je ocu rodila sedmero djece. Od tih sedmero djece jedno je umrlo tri dana nakon poroda, a troje se pojavilo u košari na vratima kuće Fritzlovih. Uz košaru su bile poruke da su to Elizabethina djeca, a njezina majka vjerovala je da je Elizabeth pobjegla i pridružila se nekom kultu. – Vjerovala sam tim porukama. U njima je pisalo da se ona o djeci ne želi brinuti – kazala je poslije Rosmarie Fritzl.

Nakon što je stravična priča iz austrijskog podruma 2008. dospjela u javnost, malo je bilo onih koji su vjerovali da Fritzlova supruga nije znala što se događa u mračnom podrumu njihove kuće. No ona je pri svojim tvrdnjama ostala, a Fritzl, koji u početku svoja zlodjela nije htio priznati, na koncu se na sudu slomio. Osuđen je na doživotni zatvor, a njegova kći sa svojom djecom do kraja života morat će živjeti s posljedicama očeva zlodjela.

– Nije im ništa nedostajalo jer sam se zaista trudio da im zatočeništvo učinim podnošljivim. Igrali smo se, smijali, zabavljali. Vodili smo sasvim normalan život – izjavio je Fritzl dr. Adelheidu Kastneru koji je s njim razgovarao nakon uhićenja. Fritzl je dr. Kastneru kazao i da Elizabeth nikada nije doživljavao kao svoju kćer. – Ona je bila moja supruga i moja partnerica – kazao je.

Nakon što je stravična priča isplivala u javnost, postavilo se i pitanje je li se sve to moglo spriječiti. Fritzl je 1967. bio osuđen na 18 mjeseci zatvora jer je silovao 24-godišnjakinju iz Linza. Deset godina kasnije bio je osumnjičen za seksualno zlostavljanje svoje tada 11-godišnje kćeri Elizabeth. Usprkos sumnjama da Fritzl seksualno zlostavlja kćer, policija nije reagirala. Četiri godine kasnije Elizabeth je pokušala pobjeći od kuće, no policija ju je našla i vratila ocu monstrumu. Djevojka je čekala do 1984., kada je napunila 18 godina. Mislila je da je punoljetnost štiti, odnosno da je policija neće moći tretirati kao bjegunca od kuće. Kako se samo prevarila!

Njezin otac nije bio osoba koja zaboravlja, a ni osoba koja dopušta da mu se narušava roditeljski autoritet. Stoga se ovog puta dobro pripremio te je potajice ispod kuće napravio tajni bunker da bi 24. kolovoza 1984. svoju kćer prvo drogirao, a zatim je odvukao u bunker. Okovao ju je lancima i silovao, a ta mračna prostorija, puna štakora, bit će Elizabethin dom sljedeće 24 godine. Kada je priča postala javna, ispostavilo se da je Elizabeth potajno vodila dnevnik u kojem je opisala kako ju je otac silovao i tukao, kako ju je prisiljavao da djecu rađa na tom odvratnom mjestu iako ona o rađanju ništa nije znala.

– Ostavio mi je jednu staru knjigu, prljavi pokrivač i škare. Morala sam se seksati s njim jer svaki put kada bih to odbila on bi nas tukao. Po podrumu sam lovila štakore, a mojoj su djeci obične stvari poput ogledala i vage bile senzacionalne – kazala je šest mjeseci nakon što joj je otac uhićen. Jedno od njezine djece umrlo je nakon porođaja, a Fritzl je tijelo bebe potom zapalio te njegov pepeo rasuo po svom vrtu. I onda je došao travanj 2008. kada se najstarija Elizabethina kći razboljela, a ona je svog oca monstruma namolila da je odvede u bolnicu.

Fritzl joj je udovoljio, a u bolnici je kazao da je bolesna djevojka kći njegove odbjegle kćeri, koja je od kuće pobjegla u kult. Svoje laži pokušao je potkrijepiti i lažnim Elizabethinim pismom u kojoj se navodilo da je pristupila religioznom kultu. No liječnici nisu povjerovali Fritzlu pa su obavijestili policiju. Vidjevši da bi mogao biti razotkriven, Fritzl je u bolnicu odlučio dovesti i Elizabeth i drugo dvoje djece koje je s njom živjelo u podrumu. Tražio ih je da podupru njegovu priču, no Elizabeth ga nije poslušala.

– Prvo je dugo šutjela, a onda je kazala: “Ako vam sve ispričam, nitko mi neće vjerovati.” Uspio sam je uvjeriti da mi kaže sve što želi, a ona mi je tada rekla: “Sve ću vam ispričati, ali imam jedan uvjet. Nikada više ne želim vidjeti svog oca.” To je bilo zadnji put da je izgovorila riječ otac. I naravno da ga više nikad nije vidjela – kazao je policajac koji je prvi razgovarao s Elizabeth u bolnici. Ona danas s djecom živi na tajnoj lokaciji, a njezin monstruozni otac koji je sebe zvao rođenim silovateljem život će okončati u zatvoru.

