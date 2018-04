Moguće redukcije vode u Vukovarsko-srijemskoj županiji?

Spajanje Slavonskog Broda i okolice na vodocrpilište Sikirevci smanjit će dotok vode u dijelove Vukovarsko-srijemske županije, ali to ne bi trebalo uzrokovati veće probleme u snabdijevanju vodom građana na istoku Hrvatske. Moguće je da se dogode tek povremene padove tlaka vode u sustavu - rekao je Dražen Milinković, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije koji upravlja vodocrpilištem u Sikirevcima.

Pojasnio je kako će vodovod učiniti sve da kvaliteta i količine vode koju dobivaju gradovi i naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji ne osjete pripajanje na sustav oko 100.000 građana iz Slavonskog Broda i okolice. Pojasnio je kako sada raspolažu s četiri zdenca u Sikirevcima koja daju oko 360 litara u sekundi. Od toga 300-ak litara u sekundi ide prema Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Procjenjuje se kako bi za potrebe stanovnika Slavonskog Broda trebalo osigurati oko 150 litara vode u sekundi tako da će biti potrebno osigurati dodatne količine vode što se planira napraviti osiguravanjem dodatna tri zdenca, uz postojećih pet, u Sikirevcima. To bi dalo novih 300 litara vode u sekundi što bi pak onda bilo dostatno za sve koji su trenutno spojeni na sustav. Uz to i na području Vukovarsko-srijemske županije aktivirat će se već pripremljene vodospreme u Vinkovcima i Retkovcima tako da, kako kaže Milinković, građani s područja Vukovarsko-srijemske županije ne bi trebali osjetiti nikakve poteškoće u opskrbi pitkom vodom. Pad tlaka u sustavu moguć je na području županjske Posavine s obzirom na to da izgradnja vodospreme u Drenovcima još uvijek nije završena.