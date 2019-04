Moguć i jesenski odmor te da se na zimski odmor ide dva puta

Osnovne i srednje škole diljem Hrvatske od sljedeće školske godine moći će učenicima, uz već tradicionalne praznike, ponuditi i jesenski odmor, a na izbor im je stavljena i odluka žele li zimske praznike razlomiti na dva dijela. Takva mogućnost istaknuta je u Nacrtu odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora koja je trenutačno na javnom savjetovanju.

Škole, odnosno njihovi osnivači, samostalno će odlučiti žele li uvesti jesenski odmor ili pak žele zimske praznike koristiti dva puta, a svoju konačnu odluku morat će dostaviti Upravnom odjelu do 10. lipnja 2019., a Upravni odjel dužan je do 14. lipnja ove godine obavijestiti Ministarstvo obrazovanja o načinu realizacije odmora učenika za sve školske ustanove na području pojedine županije.

Škola počinje 9. rujna

Bez obzira na to koji model praznika škole izabrale, jasno je da nadolazeća školska godina 2019./2020., u kojoj učenike očekuje frontalna primjena “Škole za život”, počinje bez iznimke 9. rujna 2019. godine.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, a za maturante, odnosno učenike završnih razreda srednje škole, u najmanje 160 nastavnih dana.

Bez obzira na to hoće li škole izabrati ponuđene nove školske odmore, školska se godina kao i dosad ustrojava u dva polugodišta – jedina novost je činjenica da će početak drugog polugodišta ovisiti o tome jesu li škole izabrale zimski odmor u dva dijela ili su se opredijelile za opciju koja je učenicima već dobro poznata – u svakom slučaju, on počinje prvoga radnog dana nakon isteka zimskoga odmora. Prvo polugodište nove školske godine traje do 20. prosinca 2019. Odluče li osnivači škola zimski odmor podijeliti u dva dijela, tada bi, prema Nacrtu odluke o početku i završetku nastavne godine, prvi dio zimskoga odmora za učenike počeo 23. prosinca i trajao do 7. siječnja 2020. Drugi dio zimskoga odmora počeo bi 24. veljače 2020. godine, a učenici bi se u učionice vratili 2. ožujka 2020. Odluče li se za takvu opciju, učenicima proljetni odmor počinje 9. travnja, a na nastavu se vraćaju 14. travnja 2020. godine.

Škole istodobno mogu izabrati uvođenje jesenskog odmora i zimskog odmora u dva dijela, no tada moraju računati na činjenicu da se proljetni odmor pomiče tjedan prije Uskrsa i da je kraći – traje dva dana.

Svaka škola bira praznike

– Uvođenjem novih mogućnosti za učenike želi se omogućiti više kraćih odmora tijekom školske godine. Odmor za učenike ne mora biti u isto vrijeme u svim školama unutar županije – poručili su iz Ministarstva obrazovanja. Odluče li se škole za jesenski odmor, on bi započeo 28. listopada, a učenici bi s nastavom nastavili 4. studenog. Škole koje neće mijenjati ništa zimski će odmor imati od 23. prosinca do 13. siječnja 2020., kada se učenici moraju vratiti na nastavu.

Kojem se god modelu praznika škole priklonile, o svojoj odluci i učenike i roditelje moraju obavijestiti 1. srpnja ove godine, i to na svojim web-stranicama.

