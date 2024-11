Mnoštvo je klicalo kada je u Splitu pretučen bivši ravnatelj KBC-a Meštrović, jer se otkrilo da je antihrvatski odbio primiti mito

Subota

9. 11. 2024.

Trebala je to biti jedna sasvim obična subota u životu predsjednika Zoke. Sjedio je u Taču i s prijateljima pričao viceve o Plenkiju i GGR-u, a onda se na vratima pojavio izazivač Dragan Primorac. Budući ujedinitelj Hrvata sjeo je preko puta. Naručio je goveđu juhu i polako jeo, ali Zoki vrag nije dao mira. U Taču se ni muha nije čula, gosti su se polako kupili, napetost je bila na vrhuncu. A onda ga je Zoka upitao: "Di si bio '91.?" Dragan je mirno, ujediniteljski, ostavio žlicu, s koljena podigao ubrus, lagano ga prislonio na rub usana i obrisao kap goveđe juhe s donje usne te odgovorio: "A di si ti bio '91.?" I onda je krenulo!

Zoka mu je odgovorio da mu je malo falilo da ode u proboj prema Vukovaru. Dragan mu je vratio da je on trebao biti još u Kijevu i Kruševu i da je zamalo otišao. Onda ga je Zoka pokušao dotući podatkom da je zamalo išao s Mirkom u Medački džep, a Dragan će na to da su ga trebali držati da ne ode na Miljevački plato. Nikoga više nije bilo u Taču kada je Zoka zaurlao da je gotovo obukao uniformu na početku Bljeska, da bi ga Dragan dotukao podatkom da bi otišao u Oluju da ga mama nije spriječila. Tko zna kako bi frka završila da se na vratima nije pojavio Kotromanović i dao im otpust do daljnjeg.

POVEZANI ČLANCI:

Nedjelja

10. 11. 2024.

Na početku utakmice u Splitu između Hajduka i uvijek neugodne Istre, suci su na teren izašli na teren s transparentom na kojem je pisalo: "Titula je lijepa, samo dok se čeka." Nikome nije bilo jasno o čemu se radi sve dok pri rezultatu 0:0 u kaznenom prostoru Istre nije srušen Melnjak, a nakon što ga je Istrin igrač povukao za dres i oborio na travu. Penal velik kao kuća, vidjeli su svi, pa i sudac Toni Dadić, ali je po tajnoj preporuci Hrvatskog kardiološkog društva odbio svirati kazneni udarac. Naime, liječnici su procijenili da je bolje da Hajduk ni ove godine ne bude prvak, jer bi nagla promjena nakon toliko godina bila rizična za mnoge Dalmatince s kardiološkim problemima i da bi mnogima srce puklo da Hajduk konačno osvoji prvenstvo. Paze suci na zdravlja hajdukovaca.

Ponedjeljak

11. 11. 2024.

Bože. Kakav glupi nesporazum. Danima vrijeđaju Dragana ujedinitelja Hrvata, čovjeka visokih moralnih uvjerenja, političara bez ijedne afere, predsjednika kojeg se nećemo sramiti kao što se sramimo ruskog špijuna Zoke, da se lažno predstavlja kao branitelj i sudionik Domovinskog rata. Njegov zapovjednik konačno je sve objasnio. Javio se simpatični Vlado Bužančić iz Splita i objasnio da Dragan nije sudionik Domovinskog, nego Imovinskog rata! "Bio je prvi kada je trebalo u sklopu najrizičnijih operacija Imovinskog rata oslobađati stanove u vlasništvu nearijevaca srpske nacionalnosti. Pretresli smo oko 3000 stanova i tako oslobodili desetke tisuća stambenih kvadrata u sklopu Prve splitske ofenzive Imovinskog rata." Nakon toga su svi kritičari utihnuli kao supruge zastavnika JNA kada bi im se u dnevnom boravku pojavio Dragan s kalašem preko junačkih grudi.

Utorak

12. 11. 2024.

Čovječe, kako su naporni ovi medicinski radnici. Taman plaćetinama namiriš liječnike, a sada bi i oni povećanje. Pitate li se otkud? Mislite da je važnije to što se vi u raspadajućem javnom sustavu brinete za onkološke pacijente, vadite krv u zoru stotinama ljudi, mijenjate plahte, brišete podove, vozite naše mame, tate, bake i djedove u hitnu od obrane Hrvatske. Pa taman smo za Himars dali 300 milijuna, taman kupujemo stotine dronova, nove tenkove, Rafale, čuvare našeg neba, podižemo borbenu gotovost do maksimuma, a vi biste povećanje plaće? Sram vas bilo! Taman smo se naviknuli da samo šutite i radite i da inflacija može nesmetano divljati, a vi tako…

POVEZANI ČLANCI:

Srijeda

13. 11. 2024.

Javio se izgubljeni Domovine sin, javio se naš Savan! Hoće mirovinu, i to saborsku! Dobro, je da malo nije dolazio na posao, pa su ga malo zaveli dečki iz zadnje klupe, pa je malo gradio veliku Srbiju, pa je malo bio i ministar u RSK, pa su ga malo sa zakašnjenjem razriješili dužnosti, dobro, malo se bunilo, malo se rušilo ustavni poredak, možda se i zapalila pokoja kuća susjedu Hrvatu, može biti da se posudio i njegov kauč ili bojler, možda se s neke čuke malo i zapucalo prema položajima HV-a, ali, ljudi moji, bilo pa prošlo! Mirovina bi mu iznosila više od 2000 eura, pa tko bi normalan to bacio… Lijepo da je Ustavni sud to prepoznao i da je Savanov zahtjev vratio na ponovno razmatranje. Što ćete, zakona se treba pridržavati kao pijani četnik plota.

Četvrtak

14. 11. 2024.

Uf, Dragane, sada si baš pretjerao. Jadni Dragan ujedinitelj totalno je sluđen ovih dana. Komunistička banda progoni ga jer je s mamom jamio zericu stančića u Splitu, pa ga sutra preprodao, pa ga optužuju zbog preuređenja prostorija u Ministarstvu, pa onda nesporazum oko njegova ratnog puta i sudjelovanja u Imovinskom ratu. A znate kakav je Dragan kada mu posumnjate u domoljublje! Ne čudi da je poželio odgovoriti svima i da je okupio staru ekipu tragača za nepostojećim snajperima i otimača postojećih stambenih kvadrata i pokucao na vrata jednog stana u Zagrebu. Naime, dobio je dojavu da u njemu živi bivša djelatnica agresorske JNA, gospođa starije životne dobi, i da možda ima snajper skriven u kuhinji. Zamislite kako se iznenadio kada mu je vrata otvorio Plenki i upitao ga je li poludio i zašto mu je mami došao na vrata naoružan ne samo smiješkom nego i kalašem na junačkim prsima. "Oprostite, meni su rekli da ovdje živi vojna lekarka." "Ne, Dragane, ne živi više. Sada ovdje živi mama najvećeg sina našeg naroda. Mene." Nakon toga mu je zalupio vrata i vratio se za stol. Hladila mu se purica z mlincima.

Petak

15. 11. 2024.

Vijest da je rumunjska četnikuša Kövesi krenula na Vilija i da ga je dala uhititi potresla je cijelu Hrvatsku. Branitelj Ivan Turudić, jedan od onih koji stoje na braniku hrvatske tradicije i običaja našeg naroda koji voli i dati i primiti mito, organizirao je paljenje svijeća ispred Vilijeva doma, izgrađenog skromnim provizijama u poslovima nabave medicinske opreme za bolnice. Mnoštvo koje se okupilo u znak potpore uzniku Viliju oduševljeno je počelo klicati kada je Turudić javio da je u Splitu pretučen bivši ravnatelj KBC-a Meštrović, jer se otkrilo da je potpuno antihrvatski odbio primiti mito koje mu je ponudio jedan krak Vilijeve domoljubne hobotnice.

>> FOTOGALERIJA Pretres stana ministra Vilija Beroša: Pogledajte USKOK u akciji