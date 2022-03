RAT U EUROPI

Mnogi ljudi ne znaju zašto je počeo rat u Ukrajini. Ovako je sve počelo

"Narodne republike“ u Donecku i Luhansku, na čije čelo su instalirani Rusi proglašene su 2014. Vlada u Kijevu pokrenula je veliku vojnu ofenzivu, koju je tada nazvala “antiterorističkom operacijom”. Ukrajinska vojska tada je uspjela potisnuti separatiste, no pretrpjela je poraz kod Ilovajska, gradića istočno od Donecka – bila je to prekretnica. Rat na širokoj fronti je okončan je u rujnu potpisivanjem primirja u Minsku. Ubrzo je otpočeo rovovski rat koji traje do današnjih dana. U ratu koji osam godina vode separatisti i vlasti u Kijevu izginulo je više od 14.000 ljudi