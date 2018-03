MMA borac Maro Perak pretukao poduzetnika u Zagrebu

Maro Perak, 35-godišnji ultimate fight borac iz Dubrovnika, kazneno je prijavljen zbog prijetnji i nasilničkog ponašanja jer je prije nekoliko dana u Zagrebu fizički nasrnuo na poduzetnika A. K. Zbilo se to 27. veljače oko 8.30 sati u naselju Savski gaj gdje A. K. ima sobe za iznajmljivanje i gdje je Perak sa suprugom bio gost. Prijavu je podnijela PU zagrebačka nakon što je dubrovačka policija ispitala sportaša.

Srušio ga udarcem

Na snimci nadzorne kamere, koju smo imali prilike pregledati, vidi se kako Perak stoji ispred zgrade i pogledava lijevo i desno te prema pročelju zgrade, što može izgledati kao da provjerava ima li kamera. Ako je ta pretpostavka točna, onu koja ga je “ulovila” nije mogao vidjeti jer je tako postavljena. Njegova supruga stoji kod ulaza, a zatim izlazi i A. K., da Perakovima pokaže taksi koji im je, kako su tražili, bio pozvao, no Maro mu tu prilazi i borilačkim zahvatom ga ruši na beton i zatim ga po glavi i tijelu šuta nogama. Nakon toga prilazi im Perakova žena. Poduzetnik kaže da mu je ultimate fight borac zaprijetio da će mu “zabiti ključ u oko” te da “nije gotovo”. Tvrdi da Peraka ne poznaje.

Sportaš s dosjeom

– Ovdje su on i žena bili odsjeli u siječnju, ali ih tada nisam vidio. Sada su došli avionom. Prije nego što me napao, na recepciji su kazali da će ostati još nekoliko dana i zamolili nas da im pozovemo taksi. A onda se dogodilo ovo. Ne znam što je sljedeće. Ne da mi se živjeti tako, da sjedim kod kuće i čekam kad će netko skupiti para da me ubije – kaže A. K., koji sumnja da je “Perak odradio posao za policajca” s kojim je prije nekoliko godina imao sukob, što je i prijavljivao, ali policija “nije reagirala”.

– Koliko znam, taj policajac sada je u poslovnom odnosu s Perakom i zato mislim da stoji iza svega – govori A. K. Nakon incidenta A. K. je, kaže, pozvao policiju prije čijeg su dolaska Perakovi otišli. Sportaša jučer nismo uspjeli dobiti da nam ispriča svoju stranu događaja. Peraku ovo nije prva prijava. Prije osam godina bio je kazneno i prekršajno prijavljen zbog nanošenja ozljeda dvojici maloljetnika i drskog ponašanja nedaleko od dubrovačke diskoteke “Factory” u kojoj je bio redar.