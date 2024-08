Mlinarić: Država će napokon ukloniti spomenike koji veličaju stradale pripadnike srpske vojske

Saborski zastupnik DP-a Stipe Mlinarić najavio je danas kako će tijekom listopada ove godine u saborsku procedure biti upućen i Zakon o spomenicima. Prema njegovim riječima radi se o zakonu u čiju izradu je uključeno nekoliko ministarstava, a cilj je da se uklone svi spomenici koji veličaju pripadnike srpskih vojnih i paravojnih postrojbi među kojima je i spomenik Vukašinu Šoškoćaninu koji je oštećen prije nekoliko dana.

- Nisam za to da pojedinac to radi i uzima pravdu u svoje ruke ali će država to jako brzo napraviti. Zakon o spomenicima bi trebao na snagu stupiti 1. siječnja iduće godine tako da mislim da će tijekom iduće godine svi takvi spomenici širom Hrvatske biti uklonjeni – rekao je Mlinarić.

Dodaje da takvih spomenika u Hrvatskoj nije niti trebalo biti te da je sramota države što se na jedan takav zakon čekalo 30-ak godina. Mlinarić je rekao i kako su ustrojili saborski tim koji se bavi tim zakonom kao i da do sada nisu naišli niti na jedan problem. - Davnih dana je to trebalo napraviti ali ispada da se čekao DP da se to i napravi. Nekima smeta što smo rekli neke stvari javno i da ćemo ih promijeniti i napraviti – istakao je Mlinarić.

VEZANI ČLANCI: